Nije im uspjelo s Džekom, ali velikan iz Sarajeva doveo je drugu legendu

Iskusni bosanskohercegovački branič Ermin Bičakčić, nakon dugogodišnje karijere koju je u svojoj cjelovitosti proveo u Njemačkoj, potpisao je za Željezničar.

Ovo će stoperu s 43 nastupa za bosanskohercegovačku reprezentaciju biti prvi klub izvan Njemačke, gdje je igrao za Stuttgart, Hoffenheim i Eintracht Braunschweig. Dokapetan "Zmajeva" je najdublji trag ostavio u Hoffenheimu gdje je igrao sa našim Andrejem Kramarićem.

"Tijekom bogate karijere u Njemačkoj odigrao je više od 300 utakmica, a njegovo iskustvo i liderstvo zasigurno će predstavljati veliko pojačanje za Željezničar, kako na terenu, tako i izvan njega," napisao je između ostalog Željezničar prilikom predstavljanja novog igrača.

Željezničar se trenutačno nalazi na šestom mjestu bosanskohercegovačke Premijer lige, čak 19 bodova iza vodećeg Borca iz Banje Luke.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Vraća se HNL! Trener Rijeke otkrio od kojeg igrača Varaždina najviše strahuje...