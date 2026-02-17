Monika iz ‘Gospodina Savršenog’ otvorila dušu: 'Zbog prekida s dečkom sam završila u showu'

Monika (32), jedna od kandidatkinja aktualne sezone 'Gospodina Savršenog', od samog je početka privukla pažnju gledatelja svojom spontanošću, iskrenošću i pozitivnom energijom dok se bori za naklonost Petra Rašića. Iza smirenog nastupa pred kamerama krije se romantična i avanturistička duša koja ne bježi od izazova, a ulazak u show bio je njezin korak iz zone komfora i nova životna avantura. U razgovoru za Net.hr Monika otkriva kakav je zapravo njezin život izvan kamera, kako je doživjela prve susrete s Petrom, što za nju znači zdrava ljubav, ali i kako izgleda budućnost koju zamišlja između Hrvatske i Španjolske.

Što te motiviralo da se prijaviš u show i izađeš iz svoje zone komfora?

U show me zapravo prijavila prijateljica, nakon prekida s posljednjim dečkom. Ideja je bila da konačno pronađem dečka (Hrvata) i vratim se u Hrvatsku, ali sudbina nije dala fokus na hrvatskog Gospodina Savršenog... (smijeh) Odlučila sam slušati svoju intuiciju i uputiti se u tu novu životnu avanturu. Ja sam pobornik ideje da se u ovom jednom treba proživjeti više života. Drugim riječima, osoba sam kojoj isti način života bez osobnog rasta nije dovoljan. U ovom showu sam definitivno izašla iz zone komfora i čak samu sebe iznenadila koliko sam snažna stati ispred kamera i ostati vjerna sebi.

Kako bi opisala sebe izvan kamera, što gledatelji možda još nisu imali priliku vidjeti?

Ja sam romantična duša - volim iskreno i duboko te tražim isto ono što i sama dajem. Ekstrovert sam i volim živjeti život punim plućima. Nisam toliko mirna koliko sam dosad možda bila prikazana. Aktivna sam osoba, volim nove pustolovine i rijetko sjedim kod kuće - stalno sam u pokretu i uvijek spremna na nešto novo.

Koliko ti je važno fizičko nasuprot emocionalnom privlačenju na samom početku odnosa?

Mislim da ti osoba mora biti fizički privlačna kako bi uopće došlo do početne iskre i želje za upoznavanjem. Ipak, sam fizički izgled mi nikako nije dovoljan da bih se zadržala u odnosu. Važno mi je da me netko intelektualno stimulira, da me može nasmijati, da je brižan i pažljiv te da dijelimo slične interese i vrijednosti. Emocionalna povezanost i mentalna kompatibilnost za mene su daleko važnije od same fizičke privlačnosti. Ako nema dubine i iskrene povezanosti, fizička privlačnost s vremenom jednostavno izblijedi.

Kako si doživjela prvi susret s Petrom i je li stvarnost bila drugačija od očekivanja?

U ovu sam pustolovinu ušla bez ikakvih očekivanja. Prvi susret s Petrom bio je zaista lijep i opušten, bez imalo pritiska. Pojavio se na teniskom terenu u formalnoj odjeći, što me odmah nasmijalo. Nakon partije tenisa, u kojoj je jedva znao držati reket, primijetila sam da mu nimalo ne smeta izgubiti od žene u sportu. Sve je teklo nekako spontano, uz osmijeh i dobru energiju, i tada sam pomislila da kao osoba zaista ima potencijala.

Što ti je bilo najizazovnije u formatu reality showa, konkurencija među djevojkama, kamere ili nešto treće?

Prvi razgovori sa šest kamera uperenih u mene, i to na svega nekoliko metara udaljenosti, definitivno ulaze u top tri najizazovnija trenutka. Trebalo je vremena da se opustim i zaboravim na njih. Što se tiče konkurencije među djevojkama, u takve razgovore niti razmišljanja nikada nisam ulazila. Sve sam to u svojoj glavi doživljavala drugačije od njih. Fokusirala sam se na svoje iskustvo i na odnos koji gradim. Obećala sam sebi da ću, ako već ulazim u show, ostati ista osoba kakva sam i izvan njega. Upravo zato danas nemam za čime žaliti. bila sam svoja, iskrena i dosljedna sebi.

Imaš li neki trenutak sa snimanja koji ti je ostao posebno drag?

S obzirom na to što ste dosad imali priliku vidjeti, posebno mi je draga moja prva ruža - i to nakon što sam probila led i prva ostala na “single” spoju s Petrom. Taj trenutak bio mi je potvrda da se isplatilo biti svoja i prepustiti se trenutku. Naravno, tu je i jahtica na kojoj sam rekreirala scenu iz Titanica - dobro sam se nasmijala i zaista uživala, pogotovo jer se i on tada u potpunosti opustio i pokazao svoju zabavniju stranu. A zalazak sunca koji sam dočekala sa svojim najdražim prijateljicama u showu, Sorayom i Mašom, zauvijek će mi ostati u posebnom i lijepom sjećanju.

Što za tebe znači “zdrava veza” i koje su ti granice u odnosu neprikosnovene?

Za mene je zdrava veza ona koja počiva na povjerenju, iskrenoj ljubavi i poštovanju. Važno mi je da veza ima intimnost, humor i zajedničke vrijednosti, ali i slobodu da zadržimo svoje hobije i interese. Konflikte rješavamo kroz razgovor i kompromis, a ne kroz ljutnju ili manipulaciju. Ja nisam ljubomorna ni posesivna cura - kad uđem u vezu, znam u što ulazim i vjerujem u partnera, a istovremeno osjećam da je veza sigurna luka za oboje. Moje granice uključuju poštovanje, iskrenost i međusobnu pažnju; ne mogu prihvatiti laži, manipulacije ili nepoštivanje dogovora. Za mene je ključno da veza bude prostor u kojem rastemo zajedno, ali i ostajemo svoji. Prava ljubav je tek ona kad netko prihvaća tebe tko jesi, bez mijenjanja.

Kako zamišljaš svoj život za pet godina i vidiš li sebe više u Hrvatskoj ili Španjolskoj?

Za pet godina vidim svoj život kao savršeni spoj dviju kultura i dviju lokacija - najbolje od dva svijeta. Moj dom će uvijek biti Hrvatska, mjesto gdje su korijeni, obitelj i prijatelji, ali Španjolska je u ovom trenutku postala moj drugi dom - mjesto avantura, novih iskustava i inspiracije. Ta sloboda da mogu birati kako i gdje ću živjeti i oblikovati svoj život prema svojim željama smatram neprocjenjivom.