Garcia: 'Jedva čekam da se prijelazni rok zatvori'

Hajduk je izgubio i drugu utakmicu ove polusezone. Nakon što su Splićani na Poljudu bili poraženi od Istre 1961 (1-2), sada su izgubili u gostima kod Gorice u Turopolju.

Nakon utakmice taj je rezultat komentirao i trener Hajduka Gonzalo Garcia:

"Izgubili smo jer smo loše ušli u utakmicu. Imali smo sreće da nam nisu ranije zabili kao Istra, ali ipak su nas kaznili. U drugom poluvremenu smo stvorili dovoljno da zabijemo neki gol, ali nismo uspjeli", rekao je Garcia na početku presice.

Trener Hajduka prokomentirao je i situaciju s Micheleom Šegom. Najbolji igrač Hajduka u prvom dijelu prvenstva morao je ranije izaći iz igre zbog ozljede.

"Nisam pričao sa Šegom, nadam se da nije ništa strašno. Bio je težak teren, stao je u jednu rupu...", komentirao je trener Hajduka.

Osvrnuo se Španjolac i na stanje u momčadi. Dio igrača je pri odlasku, dio ozlijeđen pa i ne čudi upit o mogućim pojačanjima u redovima 'splitskih Bilih'. No to pitanje nije sjelo Garciji.

"Nadam se da će prijelazni rok završiti što prije jer radi kaos. Zabrinuti smo s nekim stvarima. Prošli tjedan smo izgubili od momčadi koja je stvorila tri prilike i postigla dva pogotka, danas od ekipe koja je u nekoliko prilika postigla jedan", rekao je Garcia.

Kada jednome smrkne...

Puno veseliji bio je trener Goričana Mario Carević:

"Jako su nam bitna tri boda s obzirom na stanje na tablici. Jako nam puno znače. Što se tiče utakmice, mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali perfektno, mogli smo i ranije povesti. Zabili smo u najboljem mogućem trenutku. U drugom dijelu Hajduk je napadao, a mi smo morali stati nisko i dobro smo se snašli u tome. Imao je Hajduk nekoliko dobrih prilika, ali uspjeli smo se obraniti", rekao je trener pobjedničke momčadi.

Gorici je inače ovo bila prva pobjeda nakon pet utakmica. Zadnji put slavila je protiv Istre u studenome.

"Da, pet utakmica nismo pobijedili, ali u tim susretima nismo igrali loše. Imali smo svoje prilike i protiv Slavena i Rijeke, protiv Varaždina isto... Odlučivali su detalji. Danas smo bili karakterni, odlučni i dobri i zato me toliko veseli ova pobjeda", zaključio je Carević.

