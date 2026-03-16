Dan svetog Patrika donosi val sreće, posebnu nagradu ima za ove znakove: Sve će im ići od ruke

Dan svetog Patrika, koji se obilježava svakog 17. ožujka, odavno je prerastao okvire irske tradicije i postao globalni festival dobre sreće, veselja i druženja.

Od zelenih parada i djetelina s četiri lista do okupljanja s prijateljima, ovaj dan unosi val optimizma baš u vrijeme kada priroda najavljuje dolazak proljeća.

No, osim kulturnog značaja, zvjezdano nebo za 2026. godinu donosi jedinstvenu kozmičku priču, a astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka osjetiti poseban nalet sreće i povoljnih prilika.

Kozmička prognoza za blagdansko razdoblje

Astrološka energija oko Dana svetog Patrika 2026. godine bit će iznimno dinamična i društveno obojena. Iako mnogi započinju slavlje već prethodnog vikenda, sam utorak, 17. ožujka, donosi vrhunac planetarnih utjecaja.

Tog dana Mjesec ulazi u sanjivi i intuitivni znak Riba, potičući nas da se povežemo na dubljoj, emocionalnoj razini. Ova pozicija Mjeseca budi empatiju, maštu i želju za opuštanjem u dobrom društvu.

Vikend koji prethodi blagdanu obilježit će snažna konjunkcija Merkura, planeta komunikacije, i Marsa, planeta akcije, također u znaku Riba. Ovaj spoj donosi vatrenu energiju u naše razgovore, potiče nas na druženje i aktivnost.

Budući da će Merkur u tom razdoblju biti retrogradan, nemojte se iznenaditi ako vam se javi netko iz prošlosti ili ako sretnete starog prijatelja. To je vrijeme ponovnih susreta, ali i pojačanih emocija koje mogu unijeti malo drame u inače veselu atmosferu.

Znakovi kojima se smiješi sreća

Dok će opća atmosfera biti poticajna za sve, određeni znakovi imat će izravnu podršku planeta. Njihova intuicija bit će izoštrenija, prilike će se lakše otvarati, a osjećaj sreće bit će gotovo opipljiv.

Ribe: Intuicija i kreativnost na vrhuncu

Za ribe, ovo je jedno od najmoćnijih razdoblja u godini. Na sam Dan svetog Patrika, Mjesec ulazi upravo u vaš znak, donoseći vam izvanrednu emocionalnu snagu i izoštrenu intuiciju.

Budući da se u vašem znaku već nalaze Merkur i Mars, osjećat ćete se kao da ste u svom elementu, puni samopouzdanja i spremni pokazati svijetu svoje talente.

Ovo je idealno vrijeme za izražavanje kreativnih ideja, vođenje iskrenih razgovora i prepuštanje romantici. Energija planeta potiče vas da vjerujete svom unutarnjem glasu jer vas on nepogrešivo vodi prema ispravnim odlukama i ljudima koji vas inspiriraju.

Rak: Obilje i ostvarenje snova uz Jupitera

Rakovi se nalaze u iznimno povoljnom životnom ciklusu jer se Jupiter, planet sreće, obilja i ekspanzije, i dalje nalazi u vašem znaku.

Njegov utjecaj pojačava vaše samopouzdanje i djeluje poput magneta za dobre prilike. Oko Dana svetog Patrika, Jupiter će stvarati harmonične aspekte s planetima u Ribama, otvarajući vam vrata u području prijateljstva, putovanja i ostvarenja dugoročnih ciljeva.

Moguće je da ćete upravo kroz druženje s prijateljima dobiti neočekivanu poslovnu ponudu ili vijest o financijskom dobitku. Vaš optimizam je zarazan, a svemir vas nagrađuje za vašu upornost i vjeru u vlastite snove.

Škorpion: Vrijeme za strast i strateške odluke

Škorpioni će osjetiti kako im se sreća smiješi na polju ljubavi, kreativnosti i zabave. Planetarni skup u srodnom vodenom znaku Riba obasjava vašu petu kuću horoskopa, donoseći val magnetske privlačnosti i strasti.

Ovo je izuzetno poticajno razdoblje za samce koji bi mogli upoznati nekoga tko će im probuditi duboke emocije, dok će zauzeti Škorpioni uživati u obnovljenoj romansi.

Vaša intuicija, koja je ionako snažna, sada je na vrhuncu i pomaže vam da prepoznate prave prilike za dugoročni uspjeh. Odličan je trenutak za donošenje važnih odluka o budućnosti, bilo da se radi o financijskim ulaganjima ili o produbljivanju odnosa s partnerom.

Ovan: Energija za akciju i nova poznanstva

Iako retrogradni Merkur može donijeti manje zastoje, ovnovi osjećaju snažan priljev pozitivne energije. Vaš vladajući planet, Mars, nalazi se u dinamičnom spoju s Merkurom, što vas čini posebno komunikativnima, šarmantnima i popularnima.

Ljudi će biti privučeni vašom energijom, a vi ćete biti spremni za akciju i druženje. Ovo je dan kada vaša hrabrost i inicijativa mogu biti prepoznate i nagrađene, posebno u poslovnom okruženju.

Za slobodne ovnove postoji velika šansa za sudbinski susret ili početak važne ljubavne priče, dok će oni u vezama uspješno riješiti sve nesporazume iz prošlosti.