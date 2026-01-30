Širi se novi virus, smrtnost mu je do čak 75 posto: Čeka li nas nova pandemija?

Pojava smrtonosnog virusa Nipah u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal izazvala je zabrinutost u dijelovima Azije, a i širom svijeta. Odmah su pooštrene zdravstvene i sigurnosne mjere na Tajlandu, Nepalu i Tajvanu. Virus se može širiti sa životinja na ljude. Ima visoku stopu smrtnosti - od 40 do čak 75 posto. Ne postoji cjepivo ni lijek, piše BBC. Svaka vijest o širenju virusa vraća mnoge u 2020. godinu, kada je novi koronavirus izazvao višegodišnju pandemiju. Ima li sada razloga za brigu?

Virus Nipah živi u voćnim šišmišima diljem Južne i Jugoistočne Azije. Širi se na ljude kontaktom s tjelesnim tekućinama životinja, poput jedenja voća ili soka kontaminiranog urinom ili slinom šišmiša. Postoje dokazi da može zaraziti i druge životinje, uključujući svinje, pse, mačke, koze, konje i ovce.

Inkubacija je između četiri i 21 dan nakon infekcije, a simptomi su nalik gripi, poput vrućice, bolova u tijelu i povraćanja. Međutim, s vremenom može uzrokovati respiratorni sindrom i encefalitis, odnosno upalu mozga. Između 40 i 75 posto zaraženih umire. Nema cjepiva ni lijeka.

Ubio više od 100 ljudi 1998.

Oko 20 posto preživjelih pati od neuroloških posljedica, poput napadaja ili promjena osobnosti, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Izbijanja virusa događaju se gotovo svake godine u Bangladešu, ali i u Maleziji, Singapuru i Filipinima. Virus je prvi put identificiran tijekom izbijanja 1998. među uzgajivačima svinja u Maleziji, gdje je ubio više od 100 ljudi.

Samo u Zapadnom Bengalu, četvrtoj najmnogoljudnijoj državi u Indiji, zabilježena su dva potvrđena slučaja Nipaha. Zaražene su dvije medicinska sestra i tehničar zaposleni u istoj privatnoj bolnici u Barasatu. Zaraženi, oboje 25-godišnjaci, počeli su osjećati simptome u prosincu. Ubrzo im se stanje pogoršalo te su prevezeni u bolnicu.

Muškarac se oporavlja dok je žena i dalje u komi. Indijski zdravstveni dužnosnici nisu sigurni kako se par zarazio, ali sumnjaju da su možda pili sok dok su posjetili selo Ghughragachhi. Gotovo 200 ljudi koji su bili u kontaktu s pacijentima testirano je na virus - svi su bili negativni, priopćila je WHO. Oko 100 ljudi nakratko je stavljeno u karantenu u bolnici.

Nema još potrebe za toaletnim papirom

"Trenutačno nema dokaza o povećanom prijenosu s čovjeka na čovjeka", izjavili su iz WHO-a. Nema potrebe još se opskrbljivati ​​toaletnim papirom, kaže Ian Jones, profesor virologije na Sveučilištu u Readingu. Jones je rekao da se virus Nipah jako razlikuje od koronavirusa, koji se širi virusnim kapljicama koje pacijenti kihnu i kašlju.

"Zastrašujuće je jer je stopa smrtnosti visoka, ali virus se ne prenosi lako s osobe na osobu pa su nakon slučaja u opasnosti samo bliski članovi obitelji i zdravstveni djelatnici“, rekao je.

"Nakon Covida, svaki novi virus tretira se s uzbunom - može li postati pandemija? - ali za Nipah se to ne može dogoditi jer se virus ne prenosi zrakom i nikada nije pokazao nikakve znakove da to čini", uvjerava. WHO smatra Nipah mogućim kandidatom za regionalnu epidemiju koja se neočekivano širi. Pandemija je, s druge strane, bolest koja se širi diljem svijeta.

"Kratak odgovor je da je Nipah smrtonosni lokalizirani virus čiji se slučajevi mogu smanjiti strogom higijenom i edukacijom“, dodao je Jones. Putnicima u Indiju savjetuje se izbjegavanje kontakta sa šišmišima, ne konzumirati datulje ili njihov sok bez prokuhavanja, dobro oprati i oguliti voće prije jela te prati ruke. Rizik za turiste je "vrlo nizak" ako se slijede sigurnosne preporuke.

