Neugodan miris može biti skriveni znak raka: To je simptom koji se ne smije zanemariti

Brojne zdravstvene organizacije, uključujući britansku Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), Cancer Research UK i kliniku Mayo, pozvale su ljude da reagiraju čim primijete određene promjene u svom tijelu.

Ako osjetite "neugodan miris" koji dolazi iz intimnog područja, možda biste trebali što prije dogovoriti pregled kod svog liječnika. Upozorenje dolazi od zdravstvenih stručnjaka koji kažu da bi to mogao biti jedan od znakova raka.

Iako se može činiti malo vjerojatnim, ovaj simptom nije vrijedno ignorirati i riskirati, jer što se duže zanemaruje, stanje bi se moglo pogoršati i bolest se može dalje proširiti. Govoreći o ovom znaku, stručnjaci s klinike Mayo navode da bi neugodan miris mogao ukazivati na rak vrata maternice.

Koji su simptomi raka vrata maternice?

Ključno je napomenuti da u početku rak vrata maternice možda ne uzrokuje nikakve simptome. Međutim, kako raste, može uzrokovati niz znakova na koje treba obratiti pažnju. To uključuje vaginalno krvarenje nakon spolnog odnosa, između mjesečnica ili nakon menopauze.

Također, menstrualno krvarenje može postati obilnije i trajati duže nego inače. Jedan od znakova upozorenja je i vodenast, krvav vaginalni iscjedak koji može biti obilan i imati neugodan miris. Moguća je i bol u zdjelici ili bol tijekom spolnog odnosa, kao i bol u donjem dijelu leđa ili donjem dijelu trbuha, piše Mirror.

Britanski NHS upozorava osobe s uobičajenim stanjima da, iako se neki od ovih simptoma mogu javljati svakodnevno, ipak vrijedi obratiti pažnju.

"Ako imate drugo stanje poput mioma ili endometrioze, možda redovito imate ovakve simptome. Mogli biste se naviknuti na njih. Ali važno je da vas pregleda liječnik opće prakse ako se vaši simptomi promijene, pogoršaju ili vam se ne čine normalnima", objasnili su.

Što je rak vrata maternice?

Prema NHS-u, rak vrata maternice je rak koji se nalazi bilo gdje u vratu maternice. Najčešći je kod žena u dobi između 30 i 35 godina, ali može se pojaviti u bilo kojoj dobi.

Foto: Shutterstock

Vrat maternice je otvor između rodnice i maternice te je dio reproduktivnog sustava. Gotovo svi slučajevi raka vrata maternice uzrokovani su infekcijom određenim tipovima humanog papiloma virusa (HPV). Bolest se obično razvija vrlo sporo, a njezina ozbiljnost ovisi o veličini tumora, je li se proširio i općem zdravstvenom stanju osobe.

Kako smanjiti rizik i koje su opcije liječenja?

Kako bi se smanjio rizik, ključni su redoviti pregledi za rano otkrivanje promjena i cijepljenje koje štiti od virusa koji često uzrokuje rak. Preporučuje se i prakticiranje sigurnog spolnog odnosa te izbjegavanje pušenja.

Ako pušite, razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom o načinima koji vam mogu pomoći da prestanete. Kada je riječ o liječenju, operacija je često prva linija obrane za fizičko uklanjanje kancerogenog tkiva. Lijekovi koji se koriste za ubijanje stanica raka, poznati kao kemoterapija, mogu biti druga opcija.

Terapija zračenjem, koja koristi visokoenergetske zrake za uništavanje stanica raka, također može pomoći, a njezina učinkovitost može se povećati kombiniranjem s niskim dozama kemoterapije.

Tko ima veći rizik od obolijevanja?

Osobe koje su imale operaciju uklanjanja maternice i vrata maternice, poznatu kao totalna histerektomija, ne mogu oboljeti. Veći rizik mogu imati osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, primjerice zbog HIV-a ili AIDS-a.

Također, rizik je veći ako ste rodili više djece ili ste rodili u ranoj dobi, prije 17. godine. Pušenje, uzimanje kontracepcijskih pilula duže od pet godina te ako je vaša majka tijekom trudnoće s vama uzimala hormonalni lijek dietilstilbestrol (DES) također se ubrajaju u faktore rizika.

Dvije glavne vrste raka vrata maternice

Postoje dvije glavne vrste raka vrata maternice. Prvi je karcinom pločastih stanica, koji započinje u tankim, ravnim stanicama koje oblažu vanjski dio vrata maternice i predstavlja većinu slučajeva.

Drugi je adenokarcinom, koji započinje u žljezdanim stanicama stupastog oblika koje oblažu cervikalni kanal. Stručnjaci s klinike Mayo napominju da su ponekad obje vrste stanica uključene, a vrlo rijetko se rak javlja u drugim stanicama u vratu maternice.

U konačnici, najvažnije je poznavati vlastito tijelo i ne zanemarivati promjene, ma koliko se činile beznačajnima. Pravovremeni odlazak liječniku može biti ključan za rano otkrivanje bolesti i uspješno liječenje.

