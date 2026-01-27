Godinu dana ignorirala je simptome: 'Osluškivanje vlastitog tijela može vam spasiti život'

Amerikanka Jessica Farrington (46) iz Teksasa mjesecima je proživljavala niz problema, uključujući noćno znojenje, umor i neobjašnjiv gubitak težine, ne sluteći što se krije iza naizgled bezazlenih tegoba.

Svoju je priču podijelila kako bi upozorila druge da ne ponove njezinu pogrešku i da na vrijeme poslušaju signale koje im tijelo šalje, piše Mirror.

Simptome je pripisivala životnim promjenama

Jessica je gotovo godinu dana ignorirala simptome koje je njezino tijelo slalo. Prvi znak bilo je intenzivno noćno znojenje. "Bila sam potpuno mokra, pidžama i posteljina bili su natopljeni. Zbog svojih godina, sve sam to pripisivala perimenopauzi ili menopauzi", ispričala je.

Ubrzo se pojavio i nesnosan svrbež kože. Kako se nedavno s obitelji preselila iz Montane u Teksas, vjerovala je da je uzrok promjena vode ili novi deterdžent za rublje. Čak je ugradila filtre na tuševe, no olakšanja nije bilo. Stalni umor i neobjašnjiv gubitak kilograma pripisivala je stresu i užurbanom majčinskom životu.

Pravi alarm je bio kad je u pazuhu napipala tvrdu kvržicu veličine graška. "To me je nasmrt prestrašilo i odmah sam znala da nešto nije u redu", prisjetila se. Ipak, ni tada nije odmah potražila liječničku pomoć, nadajući se da će kvržica nestati sama od sebe. No, ona je samo rasla, a ubrzo su se u istom području pojavile još dvije.

Nakon što je konačno posjetila liječnicu u prosincu 2024. godine, uslijedio je niz pretraga. Krvna slika i mamografija bili su uredni, a hormoni nisu ukazivali na menopauzu. Međutim, ultrazvuk je pokazao sumnjive promjene na limfnim čvorovima u pazuhu. U ožujku 2025. godine, nakon ponovljenog ultrazvuka i biopsije, stigla je poražavajuća dijagnoza: folikularni limfom, rak limfnog sustava.

Borba za život

"Kad sam to saznala, sve mi je djelovalo nestvarno, kao da promatram tuđi život. U jednom trenutku sve je postalo neizvjesno i krajnje hitno", opisala je Jessica. Daljnje pretrage pokazale su da se rak proširio po cijelom tijelu. Limfni čvorovi bili su zahvaćeni u vratu, oba pazuha, oko aorte, u abdomenu i preponama. Bolest je bila sistemska, prisutna u krvi i koštanoj srži, što je značilo da se radi o četvrtom, uznapredovalom stadiju.

Uslijedio je intenzivan i, kako ga je sama opisala, "brutalan" plan liječenja koji je uključivao kemoterapiju i imunoterapiju. Tretmane je primala dva uzastopna dana svakih šest tjedana, tijekom šest mjeseci. "Tjedan dana nakon svake terapije bila bih toliko fizički i emocionalno bolesna da se moj svijet svodio samo na krevet. Bilo je trenutaka kad sam ležala i iskreno nisam znala koliko još mogu podnijeti", priznala je.

Jessica je danas u remisiji i prima terapiju održavanja kako bi se bolest držala pod kontrolom. Svoju priču dijeli na društvenim mrežama s jednom ključnom porukom: "Uvijek slušajte svoje tijelo. Nemojte ignorirati znakove i čekati da se problemi pogoršaju, kao što sam ja učinila. Obratite pažnju na ono što je za vas uobičajeno kako biste na vrijeme primijetili kada nešto nije u redu. To vam može spasiti život."

