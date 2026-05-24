UDALJENI IZ SLUŽBE /

Dva hrvatska policajca fizički napala mladića iz BiH i ozlijedila ga

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sve se dogodilo prošli tjedan na državnoj cesti na karlovačkom području

24.5.2026.
7:53
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dvojica policijskih službenika osumnjičena su da su prošlog tjedna na državnoj cesti D-1 verbalno i fizički napala 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i pritom ga lakše ozlijedila, zbog čega su u petak predana pritvorskom nadzorniku i udaljena iz službe, izvijestila je Policijska uprava karlovačka.

Karlovačka policija priopćila je u subotu da je protiv dvojice policajaca zaprimljena kaznena prijava oštećenog te da ih se osnovano sumnjiči za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.

Prema navodima, incident se dogodio 16. svibnja tijekom postupanja policijskih službenika prema 19-godišnjaku na državnoj cesti D-1.

Posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave podneseno je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, dodaje se u priopćenju.

Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke policijski službenici su udaljeni iz službe te će protiv njih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
