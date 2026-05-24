Sramotne scene na splitskoj plaži: Vodili ljubav usred dana pred djecom?

Nevjerojatan prizor dočekao je u subotu popodne kupače na splitskoj plaži Žnjan. Kako piše Dalmatinski portal, jedna se Splićanka javila njihovoj redakciji zgrožena ponašanjem para koji je na javnom mjestu imao spolni odnos.

Posebno ju je zabrinulo što se sve odvijalo usred dana i pred očima djece.

"Zgrožena sam! Djeca koja su bila u blizini su se preplašila. Kada sam im se približila i rekla da ću zvati policiju, stali su sa svim, a potom stavili ručnik na glavu", ispričala je.

Kazne za takav čin i do 4.000 eura

Ovakvo ponašanje na javnim površinama u Hrvatskoj nije samo stvar opće nekulture, već je i strogo kažnjivo.

Prema važećim zakonima, ovakvo se ponašanje tretira kao prekršaj protiv javnog reda i mira, a kazne se kreću između 200 i 1000 eura. Osim toga, može se izreći i kazna zatvora do 30 dana zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana.

U težim slučajevima, policija postupanje može kvalificirati kao drsko i nepristojno ponašanje, za što se kazne kreću između 700 i 4000 eura ili do 30 dana zatvorske kazne.

Elementi kaznenog djela

S obzirom na to da su cijeloj situaciji svjedočila djeca, ovakvo bi se ponašanje moglo tretirati kao kazneno djelo.

Naime, ako su spolne radnje počinjene pred djetetom mlađim od 15 godina, slučaj ulazi u domenu Kaznenog zakona.

Za kazneno djelo 'Zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina' predviđena je zatvorska kazna do tri godine.