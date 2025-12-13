Ovog vikenda navijamo za skijaše i Krčmara, a SHNL će nas opet počastiti

Formulu 1 pospremili smo na tavan za ovu sezonu, ali to ne znači da će sportski vikend biti manje zanimljiv. Opet ćemo moći uživati u nogometu, domaćem i europskom, u akciji su i naši skijaši, a čeka nas i završnica Svjetskog rukometnog prvenstva za žene.

Nogometa na bacanje

Subota u SHNL-u donosi okršaj Osijeka i Gorice gdje će Željko Sopić tražiti izlaz iz krize protiv svoje bivše momčadi. U 17;45 čeka nas duel Lokomotive i Hajduka na Maksimiru koji možete pratiti u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u, kao i susret Slaven Belupa i Dinama u nedjelju u 15 sati. Kolo zatvara regionalni derbi Istre i Rijeke u 17:45 u nedjelju. Sve utakmice SHNL-a možete gledati na Max Sportu.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

U Premier ligi čeka nas nekoliko zanimljivih utakmica kao što su Chelsea - Everton i Crystal Palace - Manchester City. U akciji su i sve ostale Lige petice, a sve ih možete pratiti na Areni Sport osim Bundeslige koja je na Sport klubu.

Naše skijaše možete pratiti na HRT 2. Filip Zubčić skijat će veleslalom u Val d'isereu u subotu, a u nedjelju će mu se u slalomu pridružiti ostatak reprezentacije: Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić. Obje utrke možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

U subotu navijamo za Borisa Krčmara

Rukometno Svjetsko prvenstvo došlo je do svog kraja. Naše rukometašice su turnir završile na 25. mjestu, a veliko finale između Njemačke i Norveške je na rasporedu u nedjelju u 17:30.

U tijeku je i Svjetsko prvenstvo u pikadu, a i subota i nedjelja bit će bogati mečevima prvog kruga. U subotu će u Alexandra Palace izaći i Boris krčmar koji će u subotu igrati protiv Lukea Woodhousea. Meč je treći po redu u ranom programu koji počinje u 13:30. Borisov meč bi trebao početi oko 15:40, a prijenos je na SPTV kojeg možete gledati i na platformi VOYO.

