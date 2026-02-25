Ruben van Gucht iznenadio simboličnom objavom nakon vijesti da očekuje kćer

Belgijska spisateljica i producentica Charlotte Van Looy, partnerica poznatog belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39), koji se u nedavno rastao od atletičarke Blanke Vlašić (42), nedavno je objavila da očekuju dijete. Podijelila je vijest na svom Instagram profilu na kreativan način. Umjesto klasične fotografije para, u prvom planu su njihova tri psa pasmine rodezijski gonič. Jedan od pasa oko vrata nosi maleni okvir sa slikom ultrazvuka, ne ostavljajući sumnju u prirodu objave. U opisu, Van Looy je napisala kako su "tri sestre spremne s ljubavlju štititi malu lavicu", otkrivši pritom da na ljeto očekuju djevojčicu.

Simbolična potvrda

Naime, samo dva dana nakon Ruben je na svoju Instagram priču objavio videozapis na kojemu snima svoje pse kako trče, a u pozadini svira pjesma "Wind of Change". Prema tome, moguće je da se pjesma odnosi na tu 'promjenu' u njegovom životu, a psi koji su jedini u kadru su izvorno i potvrdili radosnu vijest o dolasku kćeri.

Foto: Instagram Screenshot/@rvgucht

Brak Blanke Vlašić i Rubena van Guchta koji je navodno uključivao i dogovor o "otvorenoj vezi", često je bio predmetom medijskog interesa, a veza Van Guchta i Charlotte Van Looy, koja traje već šest godina, također je bila pod povećalom javnosti. Unatoč medijskim napisima, Charlotte i Ruben posljednjih su godina gradili zajednički život, a tijekom 2025. godine često su viđeni na putovanjima u Milanu, Valenciji i Kansas Cityju.

POGLEDAJTE VIDEO: Grace je sa 16 godina dobila strašnu dijagnozu: Liječnici napravili čudo, postala je majka