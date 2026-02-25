FREEMAIL
SLUČAJNOST ILI NE?

Ruben van Gucht iznenadio simboličnom objavom nakon vijesti da očekuje kćer

Ruben van Gucht iznenadio simboličnom objavom nakon vijesti da očekuje kćer
Foto: Belga/ddp USA/Profimedia

Brak Blanke Vlašić i Rubena van Guchta koji je navodno uključivao i dogovor o "otvorenoj vezi", često je bio predmetom medijskog interesa

25.2.2026.
14:59
Matea Bahovec
Belga/ddp USA/Profimedia
Belgijska spisateljica i producentica Charlotte Van Looy, partnerica poznatog belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39), koji se u nedavno rastao od atletičarke Blanke Vlašić (42), nedavno je objavila da očekuju dijete. Podijelila je vijest na svom Instagram profilu na kreativan način. Umjesto klasične fotografije para, u prvom planu su njihova tri psa pasmine rodezijski gonič. Jedan od pasa oko vrata nosi maleni okvir sa slikom ultrazvuka, ne ostavljajući sumnju u prirodu objave. U opisu, Van Looy je napisala kako su "tri sestre spremne s ljubavlju štititi malu lavicu", otkrivši pritom da na ljeto očekuju djevojčicu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHARLIE (@charlottevanlooy)

Simbolična potvrda

Naime, samo dva dana nakon Ruben je na svoju Instagram priču objavio videozapis na kojemu snima svoje pse kako trče, a u pozadini svira pjesma "Wind of Change". Prema tome, moguće je da se pjesma odnosi na tu 'promjenu' u njegovom životu, a psi koji su jedini u kadru su izvorno i potvrdili radosnu vijest o dolasku kćeri.

Ruben van Gucht iznenadio simboličnom objavom nakon vijesti da očekuje kćer
Foto: Instagram Screenshot/@rvgucht

Brak Blanke Vlašić i Rubena van Guchta koji je navodno uključivao i dogovor o "otvorenoj vezi", često je bio predmetom medijskog interesa, a veza Van Guchta i Charlotte Van Looy, koja traje već šest godina, također je bila pod povećalom javnosti. Unatoč medijskim napisima, Charlotte i Ruben posljednjih su godina gradili zajednički život, a tijekom 2025. godine često su viđeni na putovanjima u Milanu, Valenciji i Kansas Cityju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHARLIE (@charlottevanlooy)

 

 

Ruben Van GuchtBlanka VlašićDijeteTrudnoćaRazvod
