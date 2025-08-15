'CYBERBABA' /

Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena

Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena
Foto: Armin Durgut/pixsell

Ukomponirala ju je s crnim bodijem te crnim sandalama na petu

15.8.2025.
14:35
Lea Obelić
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (47) sinoć je u Sarajevu priredila nezaboravnu, a posebno je privukla pažnju odabirom haljine Jeana Paula Gaultiera koja je bila prozirna.

Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena
Foto: Armin Durgut/pixsell

Za ovaj poseban nastup, Jelena je odabrala vintage komad koji potiče iz kultne kolekcije "Cyberbaba" francuskog dizajnera, i koji je postao prepoznatljiv po svom rendgenskom printu. Haljina, koja se izvorno pojavila u proljeće/ljeto 1996. godine, danas je pravi kolekcionarski dragulj.

Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena
Foto: Armin Durgut/pixsell

Jelena ju je nosila s bodijem ispod i crnim sandalama. Ovaj komad odjeće danas ima visoku tržišnu cijenu, s cijenama koje se kreću od oko 640 pa do 3640 eura, ovisno o rijetkosti i očuvanosti.

Nastup u Sarajevu bio je samo jedan od niza Jelenu Rozgu u njezinoj glazbenoj turneji, koja je prije toga nastupila na tvrđavi Kanli Kula u Herceg Novom. Tamo je, kako je i sama istaknula, ostvarila dugogodišnju želju. "Čekala sam 20 godina da pjevam na predivnoj Kanli kuli. Hvala Herceg Novi što imam najveći osmijeh na licu, uživala sam", rekla je Jelena.

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije

Jelena RozgaJean Paul Gauliter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'CYBERBABA' /
Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena