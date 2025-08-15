Carevo novo ruho: Prozirna haljina Jelene Rozge vrijedi pravo bogatstvo, a stoji joj kao salivena

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (47) sinoć je u Sarajevu priredila nezaboravnu, a posebno je privukla pažnju odabirom haljine Jeana Paula Gaultiera koja je bila prozirna.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Za ovaj poseban nastup, Jelena je odabrala vintage komad koji potiče iz kultne kolekcije "Cyberbaba" francuskog dizajnera, i koji je postao prepoznatljiv po svom rendgenskom printu. Haljina, koja se izvorno pojavila u proljeće/ljeto 1996. godine, danas je pravi kolekcionarski dragulj.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Jelena ju je nosila s bodijem ispod i crnim sandalama. Ovaj komad odjeće danas ima visoku tržišnu cijenu, s cijenama koje se kreću od oko 640 pa do 3640 eura, ovisno o rijetkosti i očuvanosti.

Nastup u Sarajevu bio je samo jedan od niza Jelenu Rozgu u njezinoj glazbenoj turneji, koja je prije toga nastupila na tvrđavi Kanli Kula u Herceg Novom. Tamo je, kako je i sama istaknula, ostvarila dugogodišnju želju. "Čekala sam 20 godina da pjevam na predivnoj Kanli kuli. Hvala Herceg Novi što imam najveći osmijeh na licu, uživala sam", rekla je Jelena.

