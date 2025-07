Prepoznavanje osam neobičnih simptoma može spasiti život, liječnica: 'Malo govorimo o tome'

Srčani udar jedan je od najčešćih uzroka smrti na svijetu, no njegovi se simptomi nerijetko razlikuju ovisno o spolu. Brojni nisu ni svjesni da neki od simptoma upozoravaju na srčani udar, posebice žene.

Liječnica Punam Krishan na svom je Instagram profilu objasnila da poznavanje određenih upozoravajućih znakova može spasiti život pacijenata, prenosi Daily Express.

"Htjela sam progovoriti o nečemu o čemu se premalo govori, a to su srčani udari kod žena. Naime, simptomi često nisu očiti, i upravo tu leži veliki problem. Srčani udar zapravo ubije dvostruko više žena nego rak dojke", rekla je Punam. Naime, podaci Britanske zaklade za srce pokazuju da srčani udar uzrokuje dvostruko više smrtnih slučajeva među ženama nego rak dojke. Iako je rak dojke ozbiljna prijetnja, bolesti srca su vodeći uzrok smrti žena u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Većina nas ima istu sliku u glavi kad se govori o srčanom udaru - muškarac koji se hvata za sredinu prsa s bolovima koji se šire niz ruku - i to je to. Ali, zapravo nije tako", objasnila je liječnica. S obzirom na to da žene ne dobivaju klasične simptome, dolazi do pogrešnih dijagnoza. Liječnici se nerijetko vode muškim simptomima, pa ne shvaćaju da je kod pacijentice prisutan srčani udar.

Osam simptoma koje žene trebaju znati

Liječnica Punam navela je osam najčešćih znakovi koji se pojavljuju kod žena u slučaju srčanog udara.

pritisak u prsima

iznenadan umor

mučnina

povraćanje

iznenadna kratkoća daha

bol u čeljusti, vratu, ramenima i gornjem dijelu leđa

iznenadna vrtoglavica

hladan znoj

"Ovo je toliko, toliko važno jer sam tijekom svojih 20 godina rada kao liječnica nažalost previše puta vidjela žene koje samo ignoriraju simptome ili, još gore, koje ne shvaćaju ozbiljno kada se jave s njima", objasnila je, dodavši da su edukacija i slušanje vlastitog tijela ključni.

"Ta jedna rečenica - 'Brinem se da bi ovo mogao biti moj srčani udar' - mogla bi napraviti veliku razliku. Jer jedno što vam mogu sigurno reći, kad je riječ o srčanim udarima, vrijeme spašava živote, ali isto tako i to da vas netko čuje", dodala je.

Prema podacima Nacionalne zdravstvene službe, vodeći uzrok srčanih udara jest koronarna bolest srca. Tada su glavne krvne žile začepljene naslagama masnih tvari. Takvo stanje nije izliječivo, no pravilna skrb može pridonijeti smanjenju rizika od pojave srčanog udara.

