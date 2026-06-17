Mlada majka živi s tempiranom bombom u glavi: Svaki dan može biti njezin posljednji

''Hvala za svako novo jutro'', naslov je poznate kršćanske pjesme, ali i češkog filma iz 1994. godine. Poruka je jasna: svaki dan kada se čovjek probudi je blagoslov. Za 27-godišnju Megan Jackson iz engleskog Sunderlanda to vrijedi u potpunosti. Mlada medicinska sestra i majka dvoje djece živi s dijagnozom aneurizme u mozgu, koja se zbog položaja i veličine ne može operirati. Megan tako živi s ''tempiranom bombom'' u glavi koja može puknuti u bilo kojem trenutku.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Sve je počelo prije nekoliko godina kada je počela patiti od teških glavobolja. Godine 2020. dijagnosticiran joj je visoki krvni tlak. U proljeće prošle godine problemi su se pogoršali do te mjere da je nesnosna bol u glavi prikovala za krevet. Tada je odlučila posjetiti liječnika.

''Liječnik je primijetio da mi je lijeva zjenica veća od desne. Odmah su me poslali na pretrage i u roku od nekoliko sati saznala sam da imam aneurizmu mozga'', prisjeća se Megan.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Život s prijetnjom opasnog krvarenja u mozgu

Uslijedio je novi udarac. Liječnici su joj rekli da se petmilimetarsko proširenje krvne žile ne može operirati. Ako pukne, izazvalo bi po život opasno krvarenje u mozgu. ''Spoznaja da u glavi imam nešto što me može ubiti u bilo kojem trenutku je strašna. Najviše se bojim za djecu i muža'', priznaje. Ako bi aneurizma pukla, šanse za preživljavanje bile bi minimalne.

Megan je trenutačno na bolovanju i pokušava što više smanjiti stres. Osim lijekova za snižavanje krvnog tlaka, pomaže joj i novi hobi – počela je peći torte i kolače koje prodaje na vlastitom malom štandu. Njezini slatki proizvodi brzo su stekli popularnost.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Pečenje joj, kako kaže, pomaže da se nosi s teškim razdobljem i daje joj nadu za budućnost. ''Svaki put kad otvorim oči, zahvalna sam što sam još živa. Zato se trudim živjeti svaki dan punim plućima i stvarati što više lijepih uspomena s obitelji“, kaže Megan.

Mlada majka danas svoju sudbinu doživljava kao podsjetnik koliko život može biti krhak. I premda je budućnost plaši, odbija se predati i želi uživati u svakom danu koji je pred njom.

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