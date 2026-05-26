FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
preuzima kormilo? /

Milan sprema rekonstrukciju: Englezi tvrde da je Iraola glavna meta za klupu

Milan sprema rekonstrukciju: Englezi tvrde da je Iraola glavna meta za klupu
×
Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

Klub je krenuo u potpuni reset nakon što nije ispunjen osnovni cilj

26.5.2026.
10:04
Sportski.net
News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Luka Modrić proživljava teške trenutke u svlačionici Milana otkako je stigao u klub prošlog ljeta. Iako je sezona dugo izgledala obećavajuće, s Milanom koji je veći dio prvenstva bio u borbi za vrh ljestvice pa čak i u utrci za Scudetto, završnica je donijela potpuni pad forme i bolan rasplet.

Poraz od Cagliarija 2:1 u posljednjem kolu Serie A presudio je Rossonerima i ostavio ih bez plasmana u Ligu prvaka, što je u klubu pokrenulo ozbiljne potrese na svim razinama.

Uslijedila je velika reorganizacija sportskog sektora, a uprava Milana odlučila je razriješiti dužnosti više ključnih ljudi nakon neuspješne sezone. Klub je krenuo u potpuni reset nakon što nije ispunjen osnovni cilj – plasman u elitno europsko natjecanje.

U isto vrijeme, Milan se nalazi i u procesu traženja novog trenera, a među imenima koja se spominju je i Andoni Iraola, koji je privukao pažnju nekoliko velikih europskih klubova.

Prema navodima Sky Sportsa, za španjolskog stručnjaka interes pokazuju i Liverpool, Crystal Palace te Napoli, koji je također ostao bez trenera nakon odlaska Antonija Contea.

Sezona koja je dugo obećavala za Milan na kraju se pretvorila u potpuni neuspjeh, a promjene koje su uslijedile samo potvrđuju koliko je klub odlučan u namjeri da se što prije vrati na vrh europskog nogometa.

MilanLuka ModrićNovi Trener
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike