Milan sprema rekonstrukciju: Englezi tvrde da je Iraola glavna meta za klupu

Luka Modrić proživljava teške trenutke u svlačionici Milana otkako je stigao u klub prošlog ljeta. Iako je sezona dugo izgledala obećavajuće, s Milanom koji je veći dio prvenstva bio u borbi za vrh ljestvice pa čak i u utrci za Scudetto, završnica je donijela potpuni pad forme i bolan rasplet.

Poraz od Cagliarija 2:1 u posljednjem kolu Serie A presudio je Rossonerima i ostavio ih bez plasmana u Ligu prvaka, što je u klubu pokrenulo ozbiljne potrese na svim razinama.

Uslijedila je velika reorganizacija sportskog sektora, a uprava Milana odlučila je razriješiti dužnosti više ključnih ljudi nakon neuspješne sezone. Klub je krenuo u potpuni reset nakon što nije ispunjen osnovni cilj – plasman u elitno europsko natjecanje.

U isto vrijeme, Milan se nalazi i u procesu traženja novog trenera, a među imenima koja se spominju je i Andoni Iraola, koji je privukao pažnju nekoliko velikih europskih klubova.

Prema navodima Sky Sportsa, za španjolskog stručnjaka interes pokazuju i Liverpool, Crystal Palace te Napoli, koji je također ostao bez trenera nakon odlaska Antonija Contea.

Sezona koja je dugo obećavala za Milan na kraju se pretvorila u potpuni neuspjeh, a promjene koje su uslijedile samo potvrđuju koliko je klub odlučan u namjeri da se što prije vrati na vrh europskog nogometa.