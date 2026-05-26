Kraj velike ere u Cityju obilježila je poruka koja je oduševila Guardiolu

Kraj velike ere u Cityju obilježila je poruka koja je oduševila Guardiolu
Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Guardiola odlazi nakon rekordnog desetljeća u kojem je s Cityjem osvojio čak 17 velikih trofeja

26.5.2026.
8:38
Sportski.net
Pep Guardiola dobio je emotivan oproštaj od Manchester Cityja nakon deset godina na klupi kluba, tijekom kojih je ispisao jednu od najuspješnijih era u povijesti engleskog nogometa.

Manchester City organizirao je veliku proslavu i otvorenu autobusnu paradu ulicama Manchestera, a završni dio večeri održan je u rasprodanoj dvorani Co-op Live, nedaleko od stadiona Etihad. Pred gotovo 19 tisuća navijača Guardiola je dobio posebnu počast, videoporuku košarkaške legende Michaela Jordana.

“Hej Pep, ovdje Michael Jordan. Samo ti želim čestitati na nevjerojatnoj karijeri. Uživaj u mirovini. Sretno na golf terenima i neka loptice idu ravno. Čestitam”, poručio je šestostruki NBA prvak, aludirajući na Guardiolinu ljubav prema golfu.

Guardiola odlazi nakon rekordnog desetljeća u kojem je s Cityjem osvojio čak 17 velikih trofeja i klub pretvorio u jednu od dominantnih sila europskog nogometa.

Na svečanosti su prisustvovali i bivši kapetan Cityja Vincent Kompany, danas trener Bayerna, kao i Noel Gallagher iz britanskog benda Oasis.

Cijeli događaj organiziran je kako bi se obilježila uspješna sezona Manchester Cityja, uključujući domaću duplu krunu muške momčadi, ali i uspjehe ženske ekipe te osvajanje FA Youth Cupa.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
