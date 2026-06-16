Velika prevara? U osječkom 'lubenicomatu' prodaje se voće iz Metkovića, a ono još nije ni ubrano

Na nekoliko lokacija u Osijeku posljednjih su dana osvanule samouslužne police za prodaju lubenica, koje su građani ubrzo prozvali “lubenicomatima”. Ideja je na prvi pogled privukla pozornost kupaca - svježa lubenica dostupna je 24 sata dnevno, bez prodavača i bez čekanja u redovima, piše SiB.

Foto: SiB

Princip kupnje vrlo je jednostavan. Kupac ubaci 10 eura u predviđeni pretinac i odabere jednu od ponuđenih lubenica težine između sedam i osam kilograma. Zanimljivo, još jučer cijena jedne lubenice iznosila je 20 eura.

Foto: SiB

Na svakom prodajnom mjestu istaknuto je kako se radi o lubenicama iz Metkovića. Kao proizvođač naveden je OPG Ivica Ljedug iz Metkovića, uz pripadajući Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIPG), što bi kupcima trebalo jamčiti domaće podrijetlo proizvoda.

Berba još nije počela

No, već nakon prvih provjera pojavile su se ozbiljne sumnje.

Tijekom razgovora sa Željkom Bjelišem, predsjednikom Udruge proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež", portal Agroklub saznao je kako berba neretvanskih lubenica još nije započela.

"Berba će početi za deset do petnaest dana", rekao je Bjeliš za Agroklub. Ta informacija otvorila je pitanje kako se onda lubenice iz Metkovića već prodaju u Osijeku. Nakon što su mu s portala dostavili broj MIPG-a naveden na policama, Bjeliš je dodatno provjerio podatke.

"Osoba i OPG ne postoje", kategorički je ustvrdio nakon provjere.

Sumnja na uvoz iz Albanije

Bjeliš ističe kako se prve neretvanske lubenice na tržištu očekuju tek krajem ovog ili početkom idućeg tjedna.

"Berba neretvanskih lubenica počet će krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, a na tržištu bi se mogle naći za desetak dana. S velikom sigurnošću mogu tvrditi da su ove lubenice uvoz iz Albanije", rekao je.

Ako su njegove tvrdnje točne, postavlja se pitanje zašto se kupcima proizvod predstavlja kao domaća lubenica iz Metkovića te zbog čega su na prodajnim mjestima navedeni podaci proizvođača koji, prema dostupnim informacijama, ne postoji.

Dodatnu sumnju izazvala je i provjera prezimena Ljedug piše Agroklub. Pretraga kroz javno dostupne genealoške baze nije dala nikakve rezultate, što samo po sebi nije dokaz da osoba ne postoji, ali dodatno produbljuje sumnje u vjerodostojnost istaknutih podataka.

Grad Osijek: Postavljeni su nelegalno

O svemu je obaviješteno i komunalno redarstvo Grada Osijeka koje je vrlo brzo reagiralo.

"Nastavno na Vaš upit, ovim putem Vas obavještavamo da redarstvo Grada Osijeka poduzima odgovarajuće radnje. Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju", rekao je Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka, piše SiB.

Dodao je kako su “lubenicomati” postavljeni bez potrebnih odobrenja.

“Lubenicomati su na području grada Osijeka postavljeni nelegalno i bez odobrenja. Trenutno prometno komunalni redar obilazi i evidentira lokacije, nakon toga ćemo dotičnog gospodina prijaviti nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje, a lubenicomati će biti uklonjeni od strane trgovačkog društva Unikom”, rekao je Lordan za portal Agroklub.