Uklonjen grafit koji je osvanuo uz Nicolierov mural: Redari prebojali grbove Vukovara i Škabrnje

Komunalni redari u četvrtak ujutro uklonili su dio grafita u Supetru koji je ranije ovog tjedna bez dozvole osvanuo pored murala heroja Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera.

Foto: Ivana Marković/rtl Danas

Akcija redara, koju su nadzirale jake policijske snage, počela je oko 8.00 sati i završila bez incidenata.

Prebojali su grbove Škabrnje i Vukovara te poruku "Topot hrvatski se čuje, dok se nebo plavi - Proklet bio tko ih zaboravi" koja je stajala između njih, javlja Dalmatinski portal.

Kronologija slučaja

Podsjetimo, navijači su prije petnaestak dana iscrtali Nicolierov mural i pritom tvrdili da su za to imali dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, Dalmatinski portal ranije je izvijestio da Lučka uprava nije primila nikakav pisani zahtjev, bez kojeg se ni ne može izdati dozvola.

Foto: Ivana Marković/rtl Danas

Dalmatinski portal također je doznao da su Uprava i gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) odlučili "progledati kroz prste" pa je Nicolierovo ime ostalo ispisano na mulu, a suglasnost za njega izdana je naknadno.

Ipak, priča je ubrzo dobila nastavak. U noći na utorak, navijači su mural nadopunili amblemom HOS-a te grbovima Vukovara i Škabrnje, nakon čega je Marković izdala nalog za uklanjanje dodatka, s posebnim naglaskom na HOS-ov amblem. "Budući da je u komunalnom redu jasno propisano kako grafiti na području grada nisu dopušteni bez prethodne suglasnosti, odlučili smo ukloniti ono što je naknadno dodano uz prvotni grafit", navela je Marković.

Na terenu bila interventna

Na teren je u utorak stigla policija kako bi nadzirala komunalno redarstvo, a na mulu su ih dočekali građani i stali u obranu murala. Komunalci su uspjeli prebrisati HOS-ov amblem, ali grbove Vukovara i Škabrnje ne jer su bili spriječeni, a kasnije je na mjesto događaja stigla i interventna policija. Kompletno brisanje redari su uspjeli završiti tek po drugom izlasku na teren, u četvrtak ujutro.

"Grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika", u srijedu je poručila gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

