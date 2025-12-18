FREEMAIL
POLICIJA TRAŽI POMOĆ /

Traga se za Rahellom Hadžić (13), nestala na području Petrinje: Jeste li je vidjeli?

Traga se za Rahellom Hadžić (13), nestala na području Petrinje: Jeste li je vidjeli?
Foto: Screenshot/nestali.gov.hr

Visoka je 160 centimetara, srednje je razvijenosti te ima crnu kosu i crne oči. U trenutku nestanka je nosila crnu majicu dugih rukava, crne hlače i crnu jaknu te šarene tenisice

18.12.2025.
9:43
danas.hr
Screenshot/nestali.gov.hr
Traga se za Rahellom Hadžić (13), koja je nestala s područja Petrinje.

Njen nestanak je prijavljen u utorak, a nalazi se na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba, objavila je PU sisačko-moslavačka.

Navodi se kako je visoka 160 centimetara, srednje razvijenosti te da ima crnu kosu i crne oči.

U trenutku nestanka je nosila crnu majicu dugih rukava, crne hlače i crnu jaknu te šarene tenisice.

"Kako dosadašnje intenzivne mjere traganja nisu rezultirale njenim pronalaskom pozivamo građane ukoliko imaju saznanja gdje se nalazi ili su je vidjeli, da nam to dojave putem elektroničke pošte na nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192", piše PU sisačko-moslavačka.

