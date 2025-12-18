Farmeri pred iskušenjima: Tko je za supruga, tko je ljubomoran, a tko bi se samo ljubio?

Emocije ključaju u novoj epizodi 'Ljubav je na selu', koja je na rasporedu večeras od 21.25 sati na RTL-u.

U Gornjoj Voći, Sanja je noć provela bliže Robertu, a Ankica to teško podnosi. Riva pak sve teže gleda kako farmer prati svaki Sanjin korak i ne skriva da joj je favoriziranja preko glave.

Foto: Rtl

U Drežnik Gradu cure pakiraju kofere jer jedna mora otići, ali prije odluke farmer mora položiti neočekivani „ispit“. Je li Tomislav uopće materijal za supruga?

Nakon Valentinina odlaska Dejan ne tuguje, nego Doru i Miljanu vodi ravno na posao kako bi ih još malo testirao.

Kod Josipa Đ. stvari se dodatno kompliciraju. Spoj s Mayom donosi duboke razgovore, vino i priznanja, ali i novi val Ksenijine ljubomore.

„Povrijedit ćeš Kseniju, mislim da se nešto između vas događa“, u obranu prijateljice uključila se i Danka. Kako će na ove optužbe reagirati farmer?

Željko uživa u društvu Nade i Sare i na pamet mu pada neobičan prijedlog – žele li možda obje ostati kod njega?

U Bilicama, pak, drugi Josip ne skriva emocije. Uz zalazak sunca padaju novi strastveni poljupci, ali njegova dama želi stvari dići na malo ozbiljniji nivo i traži ga da se izjasni.

'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

