VELIKA UTAKMICA /

Pavlović otkrio kako igraju Islanđani: 'Čak me i nerviraju koliko to rade...'

Svjestan je i gustog rasporeda, ali odbacuje traženje izgovora

22.1.2026.
20:49
Sportski.net
Rtl
Hrvatski rukometaš Ivano Pavlović istaknuo je važnost mentalnog oporavka nakon zahtjevne utakmice sa Švedskom te naglasio kako za reprezentaciju od sada nema prostora za kalkulacije.

“Napravili smo dobru regeneraciju, ali mentalno nije bilo lako. Ta utakmica bila je važna kako bismo si olakšali put u nastavku. Sada je svaka utakmica finale”, poručio je Pavlović.

Svjestan je i gustog rasporeda, ali odbacuje traženje izgovora. “Svima je isto, nema alibija. Moramo oporaviti tijelo i biti spremni za ono što slijedi.”

Govoreći o sljedećem protivniku, Pavlović je naglasio njihovu energiju i intenzitet igre. “Igraju jako dobro, puno jedan na jedan, puno trče i opasni su u tranziciji. Nemaju izražene zvijezde, ali su jako neugodni. Mislim da smo se dobro pripremili”, zaključio je.

Rukomet 2026HrvatskaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
