Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane

Danas poslijepodne gusti dim uznemirio je brojne građane Trogira. Kako javlja Dalamcija danas, oko 12.50 sati u staroj jezgri Trogira, u Ulici Matije Gupca, izbio je požar.

Navodno je vatra zahvatila blok kuća, a iznad grada se nadvio gust dim. Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara.

Stižu i prve snimke.

Požar gasi dvadesetak vatrogasaca, trenutno nema službene potvrde o broju kuća zahvaćene požarom.