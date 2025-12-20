STIŽU SNIMKE /
Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane
Vatrogasci su na terenu i pozivaju sve građane da se udalje i zaobiđu lokaciju
20.12.2025.
14:07
Rtl
Danas poslijepodne gusti dim uznemirio je brojne građane Trogira. Kako javlja Dalamcija danas, oko 12.50 sati u staroj jezgri Trogira, u Ulici Matije Gupca, izbio je požar.
Navodno je vatra zahvatila blok kuća, a iznad grada se nadvio gust dim. Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara.
Stižu i prve snimke.
Požar gasi dvadesetak vatrogasaca, trenutno nema službene potvrde o broju kuća zahvaćene požarom.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
STIŽU SNIMKE /
Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane
LUKSUZ I OBITELJ /
Supruga Bezosa pokazala dosad neviđene trenutke iz života: Pogledajte snimke
'PLAKALI SMO SATIMA' /
Mama (35) mislila da je umorna nakon porodiljnog, a onda su joj otkrili neizlječivu bolest
OTKRIVENI DETALJI /
Žena i ljubavnik htjeli likvidirati muža: Skovali su bolesni plan s gas maskama
OPRAVDANO /
Joshua i Paul suspendirani, evo o čemu se radi: 'Ludo sam se zabavio'
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STIŽU SNIMKE /
Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane
LUKSUZ I OBITELJ /
Supruga Bezosa pokazala dosad neviđene trenutke iz života: Pogledajte snimke
Još iz rubrike
STIŽU SNIMKE /
Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane