FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIŽU SNIMKE /

Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane

Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane
×
Foto: Rtl

Vatrogasci su na terenu i pozivaju sve građane da se udalje i zaobiđu lokaciju

20.12.2025.
14:07
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas poslijepodne gusti dim uznemirio je brojne građane Trogira. Kako javlja Dalamcija danas, oko 12.50 sati u staroj jezgri Trogira, u Ulici Matije Gupca, izbio je požar.

Navodno je vatra zahvatila blok kuća, a iznad grada se nadvio gust dim. Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara.

Stižu i prve snimke.

Požar gasi dvadesetak vatrogasaca, trenutno nema službene potvrde o broju kuća zahvaćene požarom.

PožarTrogir
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIŽU SNIMKE /
Požar u staroj jezgri Trogira: Gusti dim uznemirio građane