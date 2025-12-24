Špica na Badnjak vrvi ljepoticama: Bunde, kišobrani i odlična atmosfera

Zagreb je i ove godine na Badnjak pokazao zašto je gradska špica postala nezaobilazna destinacija za blagdansko druženje -od Cvjetnog trga do Bogovićeve. Unatoč kiši koja pada kroz veći dio dana, Zagrepčani i njihovi gosti nisu odustali od okupljanja u omiljenim kafićima i na terasama, gdje su svirali božićni i hitovi, a atmosfera je postajala sve življa prema popodnevnim satima.

U posljednjih nekoliko godina upravo su ove lokacije postale najtraženije mjesto u gradu za doček Badnjaka - toliko popularno da se ljudi često znaju rezervirati stolove još od ljeta kako bi osigurali mjesto u srcu blagdanskog provoda. Cijene rezervacija znače da su neki spremni platiti više samo da bi proslavili Badnjak uz prijatelje i blagdanski ugođaj.

Špica, koja je godinama poznata kao omiljeno mjesto za kavu, druženje i poseban gradski ritam, ovih dana uoči Božića više nije samo subotnja rutina, nego postaje svojevrsna urbana tradicionalna fešta. Mnogi Zagrepčani baš ovdje žele provesti posljednje sate prije Božića, u društvu, uz glazbu, smijeh i blagdanski duh.