Zadarsku špicu na Badnjak preplavile lijepe djevojke s dugim nogama u najelegantnijim izdanjima

Ako postoji dan u godini kada Donatov grad odiše posebnim životom, onda je to Badnjak. Već od ranog jutra, ulice i trgovi postaju poprište jedinstvenog rituala koji spaja generacije, tradiciju i modernu gradsku vrevu. Unatoč oštroj buri koja se povremeno spuštala s Velebita, atmosfera je bila toplija nego ikad, ispunjena smijehom, susretima i onim prepoznatljivim blagdanskim duhom koji se može osjetiti samo u Zadru. Tradicija je to koja se ne propušta, dan kada se svi putevi vode prema Kalelargi.

Zadarska špica na Badnjak odavno je poznata i kao neslužbena modna revija, a ni ova godina nije bila iznimka. Zadranke i Zadrani iskoristili su priliku da prošeću gradom u svojim najelegantnijim izdanjima. Iako je bilo prohladno, mnogi su pokazali hrabrost i besprijekoran osjećaj za stil, dokazujući da bura ne može ništa protiv dobre modne kombinacije.

Apsolutni vladari gradskih ulica bili su elegantni kaputi, sakoi i, naravno, čizme. Posebnu su pažnju privlačile dame u odvažnim kombinacijama visokih čizama, bilo onih klasičnih crnih kožnih ili modela s uzorkom, koje su vješto spajale s minicama, kratkim hlačama i ženstvenim haljinama.