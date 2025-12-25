Božićni hit, život pun skandala i šokantna smrt pjevača na sam blagdan

George Michael, rođen 25. lipnja 1963. u Londonu, bio je britanski pjevač, tekstopisac i producent, široj javnosti poznat kao član pop-dueta Wham! te po solo karijeri koja je obilježila osamdesete i devedesete godine. Njegov hit Last Christmas postao je jedan od najprepoznatljivijih božićnih klasika, a njegova glazba i danas se svake godine vrti diljem svijeta tijekom blagdana. Michael je osvojio srca milijuna fanova emotivnim baladama i energičnim pop pjesmama, a njegov glas i danas se smatra jednim od najprepoznatljivijih u pop glazbi.

Problemi u životu

Unatoč profesionalnom uspjehu, George Michael imao je vrlo turbulentni privatni život. Godinama se borio s pritiscima medija i stalnom javnom pozornošću, posebno nakon što je 1998. javno otkrio svoju homoseksualnost. Njegov život bio je obilježen skandalima, uključujući nekoliko uhićenja zbog posjedovanja i korištenja droga. Božić i blagdansko razdoblje, vrijeme kada se njegova glazba posebno slušala, često su ga podsjećali na izolaciju i pritiske koji dolaze s neprekidnom slavom.

Borba s ovisnostima i tragičan kraj

George Michael je tijekom života otvoreno govorio o svojim problemima s alkoholom i drogama, što je dodatno utjecalo na njegove odnose i zdravlje. Njegova borba bila je često u kontrastu s veseljem i radošću koju je njegova glazba prenosila tijekom Božića, stvarajući paradoks između javne slike i privatne stvarnosti. Preminuo je 25. prosinca 2016. godine, na sam Božić, što je dodatno potaknulo emotivni odjek kod njegovih obožavatelja diljem svijeta.