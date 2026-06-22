Veliki povratak Adele? Nakon najavljene pauze potajno stigla u rodni grad

Dvije godine nakon što je najavila veliku pauzu i povlačenje sa scene, Adele (38) se ponovno našla u središtu pozornosti. Unatoč ranijim najavama, glazbena superzvijezda ne miruje. Britanski mediji otkrili su da je pjevačica potajno doputovala u rodni London iz svog doma u Los Angelesu, gdje posljednjih dana intenzivno radi na novoj glazbi.

Adele je u London stigla početkom mjeseca te se smjestila u Church Studios, legendarni studio u sjevernom dijelu grada. Njezin odabir nije slučajan - studio je u vlasništvu producenta Paula Epwortha, dugogodišnjeg suradnika s kojim je surađivala na brojnim uspješnicama, piše The Sun.

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"Adele će u Londonu provesti najmanje dva tjedna pišući i snimajući novu glazbu", otkrio je izvor za britanske medije. "Prošli tjedan gotovo je svakodnevno bila u studiju, a s radom nastavlja i ovoga tjedna. Trudi se ostati izvan fokusa javnosti, a Church Studios za nju je poznato i sigurno okruženje."

Prema tvrdnjama izvora bliskih pjevačici, odluka da novi materijal snima upravo u Londonu dio je želje da se ponovno poveže sa svojim korijenima. Njezin posljednji album "30" iz 2021. godine bio je snažno obilježen životom u Americi i razvodom od Simona Koneckog, dok bi novo glazbeno poglavlje moglo donijeti drugačiji zvuk i povratak inspiraciji iz grada u kojem je odrasla.

Tijekom boravka u Londonu Adele nije provodila vrijeme samo u studiju. Viđena je na rođendanskoj proslavi glumca Aarona Taylor-Johnsona, koncertu mlade pjevačice Lole Young u Brixtonu te na predstavi "Romeo i Julija" na londonskom West Endu.

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Dodatna nagađanja potaknula je i pojava drugih poznatih glazbenika u blizini studija. Među njima je bio i Justin Vernon, frontmen benda Bon Iver, čiji je rad Adele godinama javno hvalila. U isto vrijeme, ispred studija svoj je spot snimala i Gracie Abrams, jedna od najpopularnijih mladih glazbenica današnjice, što je dodatno potaknulo šuškanja o mogućim suradnjama.

Vijest o povratku u studio posebno je zanimljiva jer je Adele nakon završetka nastupa u Las Vegasu i Münchenu izjavila kako nema planova za novu glazbu te da želi uzeti veliku pauzu. Čini se da se ta stanka ipak odnosila samo na koncerte. Osim rada na novom albumu, pjevačica se priprema i za glumački debi u povijesnoj drami "Cry To Heaven" redatelja Toma Forda, a šuška se i da će snimiti pjesmu za soundtrack filma.