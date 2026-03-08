FREEMAIL
ODRŽANA SJEDNICA /

HSLS donio odluku ostaje li u koaliciji ili ne: 'Promijenile su se okolnosti...'
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Hrebak je zaprijetio da će napustiti koaliciju nakon što se pojavila snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro

8.3.2026.
11:46
Dajana Šošić Ines Nastav
Damir Spehar/PIXSELL
HSLS je održao sjednicu predsjedništva gdje su donijeli jednoglasnu odluku o ostanku u koaliciji.

Dario Hrebak uvjetovao je ranije njihov ostanak odlaskom Josipa Dabre zbog spornog pjevanja.  No sada se pozivaju na promijenjene okolnosti i kažu Dabrin glas nije vise presudan.

Podsjetimo, predsjednik HSLS i član vladajuće većine Dario Hrebak postavio je u ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da presloži koaliciju u idućih 30 dana. 

Zaprijetio da će napustiti koaliciju nakon što se pojavila snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, također član vladajuće većine, pjeva pjesmu koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata.

Dabro postao prihvatljiv?

Hrebak je tada govorio da je stranka na Predsjedništvu donijela tri konkretna zaključka, od kojih je prvi taj da je ovime prijeđena crvena linija.

"Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije. Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", komentirao je tada Hrebak. 

Hrebak za RTL Danas jasno je dao do znanja da Dabro im više nije prihvatljiv da bude dio vladajuće većine. "Vrlo ozbiljno s punom odgovornošću tvrdim da nama Josip Dabro više nije prihvatljiv da bude u parlamentarnoj većini jer na mala vrata uvodi ustašluk. Na kraju krajeva, gospodin Dabro se jučer hvalio s tim da se nema što ispričavati. Vrlo bezobrazno je odgovorio gospodinu Bačiću da se on može ispričati samo svojoj majci. Dakle, gospodin Dabro jasno govori - učinit ću to opet", komentirao je Hrebak prije manje od tri tjedna. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrebak za RTL Danas: 'Gospodine Dabro ispričavam se, ali i dalje mislim da ste bedasti desničar'

