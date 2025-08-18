Vlatka Pokos žestoko udarila po politici i Crkvi, a komentirala je i Daliju Orešković

Nakon što je ranije oštro kritizirala koncerte pjevača Marka Perkovića Thompsona (58) i korištenje pozdrava “Za dom spremni”, pjevačica Vlatka Pokos (55) ponovno je privukla pozornost javnosti. Ovaj put osvrnula se na propovijed sinjskog gvardijana fra Marinka Vukmana, koji je s oltara prozvao saborsku zastupnicu Daliju Orešković.

Pokos je u svojim objavama jasno stala u obranu zastupnice. “Hvala Daliji, hrabroj ženi koja se usudi govoriti istinu! Oporba, sramite se!”, poručila je, a u drugoj dodala: “Ustašoidi, stiže Bella Ciao! Nećete nam ukrasti Hrvatsku!”

Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelila i video isječak Vukmanove propovijedi, koji je nazvala primjerom “rvackog klerofašizma”. U idućoj objavi posebno se osvrnula na ulogu Crkve u prošlosti: “Crkva u Hrvata bila je u sprezi sa zločinačkim, ustaškim režimom i, čini se, nastavlja tu lijepu tradiciju. Već sutra bi nas ovi ‘kršćani’ i ‘domoljubi’ ubijali, da mogu.”

Nije prvi put da Pokos svojim riječima izaziva burne reakcije. Nedavno je i izbornika Zlatka Dalića nazvala autorom “ispraznog i patetičnog govora”. Sada najavljuje novi projekt – uskoro planira snimiti hrvatsku verziju poznate antifašističke pjesme Bella Ciao, simbola partizanskog pokreta protiv fašizma i nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu.

