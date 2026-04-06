PREDANI PROFESOR I STRUČNJAK /

Plenković izrazio sućut zbog smrti Vlatka Cvrtile: 'Svoje iskustvo stavio je i na raspolaganje državi'

Foto: Igor Kralj, Tomislav Miletic/PIXSELL

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, naglasio je Plenković

6.4.2026.
12:15
Hina
Premijer Andrej Plenković uputio je u ponedjeljak sućut u povodu smrti profesora Vlatka Cvrtile istaknuvši da je cijenjeni hrvatski stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose, uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi.

"S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose. Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova", stoji u sućuti premijera.

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, osobito u procesima važnima za nacionalnu sigurnost i euroatlantske integracije, naglasio je Plenković u sućuti obitelji, prijateljima, kolegama i studentima profesora Cvrtile.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
