Plenković izrazio sućut zbog smrti Vlatka Cvrtile: 'Svoje iskustvo stavio je i na raspolaganje državi'

Premijer Andrej Plenković uputio je u ponedjeljak sućut u povodu smrti profesora Vlatka Cvrtile istaknuvši da je cijenjeni hrvatski stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose, uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi.

"S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose. Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova", stoji u sućuti premijera.

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, osobito u procesima važnima za nacionalnu sigurnost i euroatlantske integracije, naglasio je Plenković u sućuti obitelji, prijateljima, kolegama i studentima profesora Cvrtile.

