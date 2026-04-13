'obitelj se brine'

Prva trenerica u Bundesligi na udaru seksističkih komentara: Klub se oglasio nakon potpisa

Prva trenerica u Bundesligi na udaru seksističkih komentara: Klub se oglasio nakon potpisa
Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Eta je zamijenila Steffena Baumgarta, koji je otpušten tijekom vikenda nakon poraza od Heidenheima 3-1.

13.4.2026.
13:52
Hina
Sebastian Räppold/Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
Nogometni klub Union Berlin objavio je da podržava svoju trenericu Marie-Louise Etu i osudio seksističke komentare na društvenim mrežama nakon što je postala prva trenerica nekog kluba u povijesti muške Bundeslige.

Odgovarajući na komentar na X-u u kojem je izrazio zabrinutost zbog tretmana koji će Etta dobiti i potencijalnih seksističkih komentara ako izgubi utakmicu, Union je rekao: "Obitelj Union brine se o njoj."

Eta je zamijenila Steffena Baumgarta, koji je otpušten tijekom vikenda nakon poraza od Heidenheima 3-1. Etta, 34-godišnja bivša njemačka nogometašica, imenovana je privremenom trenericom za preostalih pet utakmica sezone, nakon čega će preuzeti vodstvo ženske prve momčadi Union Berlina. U Bundesligi će debitirati u subotu protiv Wolfsburga, a kritike su se već pojavile na društvenim mrežama, s porukama da nije prikladna za taj posao jer je žena.

"Uz svo dužno poštovanje, to je seksizam", odgovorio je Union na objavu na X u kojoj se sugerira da igrači ne bi ozbiljno shvatile taktičke upute od žene. Eta je dugogodišnji član Unionovog trenerskog osoblja i glavni trener momčadi do 19 godina.

Nakon 29 utakmica u Bundesligi, Union je 11. s 32 boda, sedam bodova ispred St. Paulija, koji drži mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak.

POGELDAJTE VIDEO: Derbi sjevera pripao Varaždinu: 'Ne gledamo tablicu'

Union BerlinTrenericaDruštvene MrežeSeksist
