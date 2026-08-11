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PRIRODNA LJEPOTA /

Dugo je nismo vidjeli ovakvu: Rihanna u čipkastom bodiju pokazala liniju i obline nakon poroda

Dugo je nismo vidjeli ovakvu: Rihanna u čipkastom bodiju pokazala liniju i obline nakon poroda
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Foto: Savage x Fenty/Planet/Profimedia

Pjevačica i poduzetnica oduševila je obožavatelje samopouzdanjem i odvažnim stilom na novim fotografijama

11.8.2026.
17:05
Hot.hr
Savage x Fenty/Planet/Profimedia
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Pjevačica Rihanna (38) ponovno je preuzela glavnu ulogu u promociji svog brenda Savage X Fenty, što je pokazala i novim objavama na Instagram profilu.

Pustinjska estetika i prirodan izgled

Pjevačica i poduzetnica još je jednom potvrdila zašto je njezin osobni stil postao zaštitni znak linije koja od samog početka slavi samopouzdanje, individualnost i različita tijela.

Na fotografijama Rihanna pozira na pustinjskoj autocesti uz simbolični prometni znak "CURVES AHEAD".  Za ovu prigodu odabrala je tamnoplavi čipkasti bodi s cvjetnim detaljima u ljubičastim i ružičastim tonovima. Prozirni materijali, duboki dekolte i visoki kroj naglašavaju siluetu, dok su duga raspuštena kosa i diskretan nakit zaokružili cjelokupni izgled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Posebnu pažnju privlači činjenica da pjevačica ponosno ističe svoj prirodni izgled i obline, što neki tumače da šalje poruku o prihvaćanju vlastitog tijela, a naglasak nije na nametanju jednog ideala ljepote, već na tome da se žene osjećaju ugodno i samouvjereno u vlastitoj koži.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kao osnivačica i kreativna snaga brenda, Rihanna od samog početka aktivno oblikuje njegov vizualni identitet.

Nakon rođenja trećeg djeteta, pred kamere se vratila s prepoznatljivom energijom, dokazavši da u svojim kampanjama i dalje izbjegava igru na sigurno.

RihannaOblinePrirodan Izgled
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