Dugo je nismo vidjeli ovakvu: Rihanna u čipkastom bodiju pokazala liniju i obline nakon poroda

Pjevačica Rihanna (38) ponovno je preuzela glavnu ulogu u promociji svog brenda Savage X Fenty, što je pokazala i novim objavama na Instagram profilu.

Pustinjska estetika i prirodan izgled

Pjevačica i poduzetnica još je jednom potvrdila zašto je njezin osobni stil postao zaštitni znak linije koja od samog početka slavi samopouzdanje, individualnost i različita tijela.

Na fotografijama Rihanna pozira na pustinjskoj autocesti uz simbolični prometni znak "CURVES AHEAD". Za ovu prigodu odabrala je tamnoplavi čipkasti bodi s cvjetnim detaljima u ljubičastim i ružičastim tonovima. Prozirni materijali, duboki dekolte i visoki kroj naglašavaju siluetu, dok su duga raspuštena kosa i diskretan nakit zaokružili cjelokupni izgled.

Posebnu pažnju privlači činjenica da pjevačica ponosno ističe svoj prirodni izgled i obline, što neki tumače da šalje poruku o prihvaćanju vlastitog tijela, a naglasak nije na nametanju jednog ideala ljepote, već na tome da se žene osjećaju ugodno i samouvjereno u vlastitoj koži.

Kao osnivačica i kreativna snaga brenda, Rihanna od samog početka aktivno oblikuje njegov vizualni identitet.

Nakon rođenja trećeg djeteta, pred kamere se vratila s prepoznatljivom energijom, dokazavši da u svojim kampanjama i dalje izbjegava igru na sigurno.