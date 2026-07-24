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Rihanna pokazala raskošne obline u prozirnoj čipki, fanovi ne skidaju pogled s novih fotografija

Rihanna pokazala raskošne obline u prozirnoj čipki, fanovi ne skidaju pogled s novih fotografija
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Foto: SAVAGE X FENTY/Planet/Profimedia

Svjetska glazbena zvijezda ponovno je stala pred objektiv kao zaštitno lice svog brenda Savage X Fenty i predstavila novu kolekciju donjeg rublja koja je u trenu osvojila društvene mreže

24.7.2026.
10:36
Hot.hr
SAVAGE X FENTY/Planet/Profimedia
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Rihanna (38), jedna od najuspješnijih glazbenica današnjice, ponovno je privukla pažnju novom kampanjom za svoj brend donjeg rublja Savage X Fenty. Barbadoška pjevačica, poduzetnica i modna ikona pozirala je u pripijenom ružičastom čipkastom bodiju koji ističe njezine obline, a fotografije su u kratkom roku preplavile društvene mreže.

Rihanna pokazala raskošne obline u prozirnoj čipki, fanovi ne skidaju pogled s novih fotografija
Foto: SAVAGE X FENTY/Planet/Profimedia

Romantično izdanje upotpunila je dugom plavom kosom i zlatnim nakitom. Kampanja predstavlja novu kolekciju Luxe Lace, koja spaja nježnu čipku s modernim krojevima i naglašava ženstvenost te samopouzdanje. 

Rihanna pokazala raskošne obline u prozirnoj čipki, fanovi ne skidaju pogled s novih fotografija
Foto: SAVAGE X FENTY/Planet/Profimedia

Savage X Fenty Rihanna je pokrenula 2018. godine, a brend je ubrzo stekao svjetsku popularnost zahvaljujući raznolikoj ponudi modela i uključivom pristupu. Umjesto jedinstvenog ideala ljepote, kolekcije su namijenjene ženama različitih konfekcijskih veličina i građe, što je postalo jedno od glavnih obilježja brenda.

Rihanna pokazala raskošne obline u prozirnoj čipki, fanovi ne skidaju pogled s novih fotografija
Foto: SAVAGE X FENTY/Planet/Profimedia

Iako posljednjih godina više vremena posvećuje poslovnim projektima i obitelji nego glazbi, Rihanna svakom novom kampanjom potvrđuje da je i dalje jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Fotografije iz najnovije kampanje ubrzo su prikupile stotine tisuća reakcija, a obožavatelji su je u komentarima ponovno obasuli komplimentima zbog njezina izgleda.

RihannaRihanna Donje RubljeRihanna Tijeločipkasto Donje Rublje
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