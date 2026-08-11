Spektakl na otvaranju nove europske sezone: PSG i Aston Villa u borbi za prvi trofej

LOV NA SUPERKUP /

Sutra nas očekuje borba za prvi europski trofej u ovoj sezoni. Za naslov pobjednika UEFA-ina Superkupa u Salzburgu će se boriti pobjednik Lige prvaka PSG te osvajač Europske lige Aston Villa. Parižani su i branitelji naslova budući da su u prošlom izdanju ovog natjecanja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladali Tottenham. Bit će ovo i susret dvojice španjolskih trenera, Luisa Enriquea s jedne te Unaija Emeryja s druge strane.