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LOV NA SUPERKUP /

Spektakl na otvaranju nove europske sezone: PSG i Aston Villa u borbi za prvi trofej

Sutra nas očekuje borba za prvi europski trofej u ovoj sezoni. Za naslov pobjednika UEFA-ina Superkupa u Salzburgu će se boriti pobjednik Lige prvaka PSG te osvajač Europske lige Aston Villa. Parižani su i branitelji naslova budući da su u prošlom izdanju ovog natjecanja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladali Tottenham. Bit će ovo i susret dvojice španjolskih trenera, Luisa Enriquea s jedne te Unaija Emeryja s druge strane. 

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11.8.2026.
21:41
Sportski.net
SuperkupPsgAston Villa
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