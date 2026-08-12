Boris Jovičić ukazao na bizaran detalj koji je doživjela naša ekipa u Finskoj

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Boris Jovičić javio se uoči ključne utakmice za Rijeku

"Sve je prošlo dobro, svi igrači su trenirali. Među svima i Toni Fruk koji je u prvom susretu napustio igru zbog ozljede gležnja. U prolazu nam je rekao da će ako treba zacementirati taj desni gležanj. To najbolje govori koliko je velik cilj prolazak u play-off Konferencijske lige. Cijeli dan u Tampereu je prošao dobro, ali malo čudan. Interesa domaćih medija nema baš, sami smo uspjeli razgovarati s Kekom, ali domaćini su ostavili odličan dojam jer su nam dali pristup stadionu u ove kasne sate."

Utakmicu Rijeka - Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 13. kolovoza, u 18:00 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.