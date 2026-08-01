Garcia nakon europskog nokauta poručio: 'J*ga, što ja tu mogu? Ostavite se fanatizma'

Hajduk nema mnogo vremena za razmišljanje o bolnom europskom ispadanju. Nakon poraza od Pafosa, kojim je završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, Splićani će europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi. Prije novih međunarodnih izazova čeka ih početak domaćeg prvenstva i zahtjevno gostovanje kod Varaždina.

Poraz na Cipru posebno je bolan jer je Hajduk do 92. minute imao rezultat koji ga je vodio dalje, prije nego što je primio pogodak i u produžecima doživio potpuni raspad. Najbolji način za oporavak bila bi pobjeda na otvaranju HNL-a, no trener Gonzalo Garcia uoči utakmice ima niz problema.

Uoči gostovanja u Varaždinu španjolski stručnjak stao je pred novinare i govorio o ispadanju od Pafosa, statusu Marka Livaje, mladom Hodaku, zdravstvenom stanju momčadi i potrebi za dodatnim pojačanjima.

Izgubili ste 4:0 od Pafosa. Vaše razmišljanje? Bilo je i priča da vas treba smijeniti.

'Prošli tjedan smo slavili protiv Pafosa, a sad izgubili u posljednjoj sekundi. Nismo imali mentalitet i osobnost za natjecanje protiv njih. Živimo u deluziji gdje se smatra da smo mi bili favoriti. Kad nismo ekipa, nemamo šanse ni protiv koga. Bili smo živi i s prolazom do 92. minute. Imali smo i veliku priliku za proći i to je nogomet. Da smo to zabili, sada ne bismo ovako pričali. U produžecima nam se dogodila katastrofa.'

Je li došlo vrijeme da se riješi navodni problem s Livajom? Hoće li zaigrati od prve minute protiv Varaždina?

'Livaja je zdrav i naš odnos je sjajan. Ljudi misle da mi nismo dobri ako on ne igra. Ja sam trener i donosim odluke. Mislio sam da protiv Pafosa kod kuće neće izdržati taj ritam, a u gostima je igrao jako dobro kad je ušao. No, umorio se kasnije. Poštujem ja sva mišljenja, ali imam svoje. On je jako važan i moramo ga koristiti pametno.'

'Ako, recimo, Marešić ne bude igrao protiv Varaždina, to ne znači da sam se potukao s Marešićem. J***ga, što ja tu mogu? Ja samo gledam nogomet. Mislim da je on danas sretniji nego kad sam ja došao, ali je isto tako jako pametan i zna što može donijeti ekipi. Ostavite se fanatizma i idemo gledati realno.'

Što se događa s Hodakom? Je li i dalje u vašim planovima?

'On je talent koji mora napredovati i raditi. Nisam sada toliko sretan s njim kao što sam bio prošle sezone. Njegova su očekivanja porasla, ali napredak je stao. Tako nije bilo prošle sezone. Treba raditi i biti bolji. Pokazao sam ljudima i igračima kako se kod mene dolazi do prilike. Nisam ni na koga ljut i svima je isto.'

Kakav je Varaždin i kako ste doživjeli njegove europske nastupe?

'Isti je kao prošle sezone, s istim temeljima i jasnim planom. Očekujem da su kao momčad i bolji nego lani. Igrači im napreduju. Protiv Jabloneca bili su sjajni u prvoj utakmici i dobro su se natjecali u Europi.'

Ima li načetih igrača i na koga možete računati?

'Vidjet ćemo, nekoliko igrača je upitno. Vidjet ćemo gdje smo. Možda ćemo biti bez jednog ili dvojice.'

Je li pravo lice Hajduka ono iz domaćih europskih utakmica ili ono s gostovanja?

'To je neki miks. Ako smo ekipa, možemo protiv bilo koga, a ako nismo, onda imamo rupa. Mi nismo kao Pafos. Oni ne moraju igrati dobro da bi pobjeđivali, a mi uvijek moramo. Pafos da loptu krilu i zabije iz ničega. Mi to ne možemo, ali radimo naporno.'

'Kad smo skupa i kad se pratimo, onda je to sjajno, ali čim nešto ne funkcionira, patimo. Tko zna, možda ćemo patiti i u Varaždinu. Ja sam pozitivan, a i igrači su. Mladi smo i s puno novih igrača u procesu. Nekad to zaboravljamo.'

Je li Del Moral spreman za više od 20 minuta?

'Sretan sam s njim, Livajom i Sigurom. Momci s klupe uvijek nešto donesu. Del Moral je sezonu završio s ozljedom, ali sada se diže. Bio je dobar po ulasku. To nam treba. Moramo biti oprezni i strpljivi s njim.'

Jeste li gledali Žalgiris, koji je postigao sedam pogodaka?

'Ne, nisam ih gledao. O njima ću razmišljati u autobusu iz Varaždina. Moramo dobro početi prvenstvo i to je sve što želimo. Nije lako nikome zabiti sedam golova. No, o tome ćemo razmišljati kasnije.'

Dojam je da Hajduku nedostaje dosta igrača za veći rezultat.

'Neki igrači su otišli jer su bili preskupi. U potpuno smo drugačijoj situaciji nego Dinamo. Moramo najbolje raditi s onim što imamo. U procesu smo, neke stvari mogu kontrolirati, neke ne mogu. Naravno da trebamo još igrača. To je realnost. Radimo na tome i bit ćemo dobri.'

U kakvom je stanju Šotiček?

'Koliko znam, spreman je za igru, ali prvi će put trenirati s ekipom. Imat će minute, ali vidjet ćemo koliko će to biti – zaključio je Gonzalo Garcia.'