Radman najavio nastavak potpore Hrvatima u BiH, pazite što je rekao u Ljubuškom

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u ponedjeljak u Ljubuškom nastavak potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovni ocjenjujući da je snažan gospodarski napredak i mjere vlasti u ovome hercegovačkome gradu posljednjih godina potaknule i demografski oporavak.

Povodom 582. obljetnice prvoga spomena Ljubuškog u dubrovačkim trgovačkim i pravnim spisima u tome je gradu u ponedjeljak održana svečana sjednica gdje je kao izaslanik hrvatskoga premijera Andreja Plenkovića bio šef hrvatske diplomacije.

U izjavi za medije ministar Grlić Radman je rekao kako Ljubuški bilježi snažan gospodarski napredak u brojnim oblastima posljednjih godina, što je uz mjere vlasti pridonijelo pozitivnim demografskim kretanjima.

„Vidimo i bilježimo useljavanje i doseljavanje u Ljubuški. Drago mi je što je to danas tako ovdje, a bit će mi još draže kada takve pokazatelje budemo vidjeli u cijeloj Bosni i Hercegovini“, rekao je hrvatski ministar.

Nastavak potpore Hrvatima u BiH

Najavio je nastavak potpore ovome gradu, kao i drugim sredinama u kojima žive sunarodnjaci u Bosni i Hercegovini.

Izrazio je očekivanje kako će ovaj grad biti snažnije povezan i s hrvatskim Jadranom što je iznimno važno za razvoj tamošnjeg turizma koji se temelji na prirodnim i društvenim bogatstvima, te svjedočanstvima iz više stoljeća.

"Ljubuški ima iznimnu povijesnu i kulturnu baštinu, o čemu svjedoče Ljubuška ploča i humačka ploča sa starohrvatskim natpisom, koje potvrđuju povijest i kulturu ovoga kraja", dodao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.

Ministar Gordan Grlić Radman nazočio je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Ljubuškog zajedno s predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Draganom Čovićem i predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

