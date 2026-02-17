Jezivi detalji tragedije u Sesvetama: Poginuli vozač (21) jurio u Audiju. 'Kupio ga je dan ranije'

Zbog vožnje neprilagođenom brzinom oko ponoći je u mjestu Budenec kod Sesveta poginuo 21-godišnji vozač automobila koji je izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste i udario u stablo, priopćili su iz policije.

Automobil je sletio u šumu, zapalio se, a vatra se proširila na dio šume. Sve su hitne službe stigle na mjesto nereće, ali je završetak bio tragičan.

Policija je izvijestila da je 21-godišnjak koji je spadao u kategoriju mladog vozača s propisanim posebnim ograničenjima vozio automobil marke audi Ulicom Budenečki put kroz šumsko područje bez javne rasvjete, u smjeru jugoistoka.

Pritom nije prilagodio brzinu vožnje osobinama i stanju ceste zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika preko slivnika voda na meki teren gdje je udario u stablo i poginuo.

Kako doznaje Jutarnji list, auto je oko ponoći, dok se navodno kretao Budenečkim putem, sletio u šumski predio. Pritom se zabio u drvo i zapalio, a osoba iz njega je od siline udarca izletjela te, nažalost, preminula.

Paralelno s gašenjem vatre koja je obuhvatila auto i dio šume, zagrebački vatrogasci su započeli i s pretraživanjem ostatka šume jer nije bilo poznato koliko je osoba bilo u autu. Policija je zatim krenula u potragu obitelji preminulog.

Prema neslužbenim informacijama, vozač je tek dan ranije kupio novo auto.

Nakon završetka očevida, tijekom kojeg, kako se neslužbeno doznaje, na kolniku nisu pronađeni tragovi kočenja, vatrogasci su izvukli ostatke smrskanog automobila, čiji su dijelovi od siline udara završili čak i na krošnji jednog stabla.

Nakon obavljenog očevida tijelo je, navode iz Policijske uprave zagrebačke, prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Zbog očevida, promet Budinečkim putem bio je obustavljen do 3.30 sati.

Mladi vozači posebna su skupina do 24 godine koji ne bi smjeli voziti ni s minimalnom količinom alkohola, a propisana su im dodatna ograničenja brzine te zabrana vožnje noću između 23 i 5 sati, osim uz pratnju iskusnijeg vozača.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'