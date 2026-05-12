Prižmić u Rimu ipak 'nije vidio Papu': Senzacionalni Dino ispao od Rusa

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP "masters 1000" turnira u Rimu, njega je u 4. kolu svladao Kar​en Hačanov sa 6-1, 7-6 (2) za sat i 57 minuta igre.

Mladi Splićanin je protiv 15. igrača svijeta pružio dobar otpor, ali u ključnim trenucima iskusniji Hačanov je imao više koncentracije.

Nakon što je izgubio prvi gem na svom početnom udarcu uslijedio je 15-minutni maratonski gem na Hačanovljevom početnom udarcu tijekom kojega je Prižmić imao tri prilike za povratak izgubljenog servisa koje nije iskoristio. Te propuštene prilike reflektirale su se i na sljedeću igru u kojoj je Hačanov još jednim "breakom" praktički riješio prvi set. Koliko je Prižmić bio frustriran razvojem događaja u toj prvoj dionici pokazao je i gem kod 1-5 kojega je praktički "raspucao".

Početkom drugog seta Prižmić je stigao do prednosti "breaka", ali ga nije uspio zadržati i Hačanov je odmah poravnao na 1-1. Najveću šansu za preokret u meču Prižmić je imao kod rezultata 4-4 kada je imao 15-40 na servis Hačanova. Nažalost, propustio je i te dvije "break-lopte" pa se otišlo u "tie-break". Prvi poen u odlučujućoj igri osvojio je Prižmić na suparnikov servis, ali nije nastavio u tom ritmu. Hačanov je osvojio sljedećih pet i stigao u vrlo dobru poziciju koju je i iskoristio.

