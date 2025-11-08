FREEMAIL
freemail
DAMA SA STILOM /

Duge noge i vitka figura: Atraktivna djevojka u Zadru parira svjetskim manekenkama

Duge noge i vitka figura: Atraktivna djevojka u Zadru parira svjetskim manekenkama
Foto: Bojan Bogdanić/ezadar
1 /23
Vikend je izmamio brojne Zadrane na ulice, a grad je vrvio ljudima na špici. Dok su jedni već uskočili u zimske jakne i kapute, drugi su odlučili iskoristiti tople zrake sunca i prošetati u nešto smjelijim kombinacijama. Sunčane naočale bile su nezaobilazni modni dodatak, a nosio ih je gotovo svaki lokalac, ali i turist. Kako je izgledala atmosfera u Zadru gdje se istaknula dama u crnom outfitu, pogledajte u našoj galeriji na fotografijama eZadra

8.11.2025.
15:49
Hot.hr
Bojan Bogdanić/ezadar
ZadarBojan BogdanićZadarska špicašpica
