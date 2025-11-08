Duge noge i vitka figura: Atraktivna djevojka u Zadru parira svjetskim manekenkama

Vikend je izmamio brojne Zadrane na ulice, a grad je vrvio ljudima na špici. Dok su jedni već uskočili u zimske jakne i kapute, drugi su odlučili iskoristiti tople zrake sunca i prošetati u nešto smjelijim kombinacijama. Sunčane naočale bile su nezaobilazni modni dodatak, a nosio ih je gotovo svaki lokalac, ali i turist. Kako je izgledala atmosfera u Zadru gdje se istaknula dama u crnom outfitu, pogledajte u našoj galeriji na fotografijama eZadra.