FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAVNI BRODOLOM /

Padale su na njegov šarm, a neke je doveo do ruba: Sve žene koje su pobjegle od Toma Cruisea

Padale su na njegov šarm, a neke je doveo do ruba: Sve žene koje su pobjegle od Toma Cruisea
Foto: Šimková Veronika/Čtk/profimedia
Od tinejdžerskih susreta do razdoblja svjetske slave — ljubavne epizode Toma Cru­isea prate ga kroz cijelu karijeru. I dok je njegova profesionalna evolucija nezaustavljiva, njegove privatne priče i dalje intrigiraju javnost, a kako i ne bi kad je ovaj legendarni glumac do sada ljubio neke od najljepših žena u Hollywoodu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, Tom Cruise (63), kroz godine je ljubio brojne zvijezde — od kolegica s filmskih setova do svjetski poznatih modela i glumica. Njegovi brakovi s Mimi Rogers (69), Nicole Kidman (58) i Katie Holmes (46) obilježili su različite faze njegova života, dok su kratkotrajne romanse i navodne veze samo dodatno hranile medijske napise o njegovom privatnom životu.

Od mladenačkih početaka osamdesetih, preko glamuroznih brakova i javnih razvoda, pa sve do današnjih šuškanja o novim ljubavima — donosimo kronološki pregled svih žena koje su obilježile život Toma Cruisea.

9.11.2025.
6:53
Hot.hr
Šimková Veronika/Čtk/profimedia
Tom CruiseBivse LjubaviKatie HolmesNicole Kidman
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAVNI BRODOLOM /
Padale su na njegov šarm, a neke je doveo do ruba: Sve žene koje su pobjegle od Toma Cruisea