'Roditeljstvo me promijenilo': Saša Lozar iskreno o očinstvu i karijeri

Saša Lozar (45) jedan je od najprepoznatljivijih domaćih pjevača, čija je karijera počela još početkom 2000-ih, a od tada se neprestano razvija i prilagođava vremenu. U razgovoru za Net.hr otkrio je inspiraciju iza svoje nove pjesme “S nama sve počinje”, govorio o svojim glazbenim uzorima, iskustvu s radija, ali i o tome koliko ga roditeljstvo oblikuje kao osobu i umjetnika.

Što je inspiriralo Vašu najnoviju pjesmu ‘S nama sve počinje’ i koja se poruka krije iza nje?

Inspiracija za ovu pjesmu je bila ljeto, ritam i chillanje. Avantura kojoj se bez razmišljanja prepuštaš. Tu se krije i poruka pjesme. Podsjetnik da hrabrost i spontanost ponekad mogu rezultirati super stvarima.

Koji su Vam glazbeni uzori i kako su utjecali na Vaš stil kroz godine?

Moji se uzori nisu mijenjali od mladosti. To su George MIchael, Prince, Oliver... Oduvijek sam volio soul i plesnu glazbu i to me je najviše oblikovalo kao glazbenika. Zapravo kao klinac sam gutao sve žanrove, strane i domaće glazbenike, slušao sve kazete do kojih sam se dočepao. Potičem iz obitelji glazbenika i svaka kazeta koja je u 80ima i 90ima izašla je morala biti moja.

Kako se Vaš glazbeni izričaj promijenio kroz godine? Što danas tražite u pjesmi, a što ste tražili prije?

To se nije puno mijenjalo. Uvijek tražim sebe u pjesmi, tražim neki catch ili uholažu, nešto pamtljivo u melodiji ili tekstu. Moj team s kojim surađujem je sličnog glazbenog ukusa i to je uvijek grupni projekt i dogovor. To su ljudi koji od mojih početaka sudjeluju u svakoj odluci. Kao vokalistu također mi je jako važna interpretacija i tog trena kad u pjesmi čujem sebe znam da je prava.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Koja Vam je pjesma do sada najdraža za izvođenje uživo i zašto?

Jako volim pjevati Tvoj Dio Neba zbog emocija koje me preplave dok ju izvodim. Volim pjesme San i Budi. Tajno i 365 su također na popisu jer se zajedno s publikom rasplešem do kraja.

Koji je najveći izazov s kojim ste se suočili kao solo izvođač nakon raspada benda?

Kontinuitet. To je uvijek izazov. Ustrajnost i objektivnost. Ne izgubiti vjeru u sebe.

Kako Vam iskustvo radijskog voditelja pomaže u glazbenoj karijeri?

Pomaže mi u kontaktu s publikom. Volim se zapričati s ljudima i slušati njihove priče, dati im na važnosti. Radio me otvorio prema ljudima, postao sam elokventniji.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Biste li rekli da Vam je draži rad na radiju ili televiziji?

Nema tu odluke ni izbora. Područje u kojem ja djelujem je zabava, showbizz. Smatram se zabavljačem i svejedno mi je gdje to radim. Na radiju, televiziji ili pozornici.

Što biste rekli da su najbolji savjeti koje ste dobili kroz godine vezani za nastup i opuštenost pred publikom, bilo to na radiju, televiziji ili glazbenom nastupu?

Nema tu pravila niti univerzalnog savjeta. Kad je dobar koncert i ima publike onda si super opušten i svirka je genijalna, a kad nema publike onda je borba. Tu ti ne pomaže ni jedan savjet. Onda se trga i čupa. Ponekad se i u tim uvjetima uspije napraviti dobar štimung a onda se ti koncerti pamte.

Prije nekoliko mjeseci ste gostovali u emisiji "Mala pitanja velikih ljudi" gdje ste iskreno govorili o roditeljstvu. Kako Vam roditeljstvo utječe na Vaš profesionalni život?

Uvijek sam iskren po pitanju roditeljstva. To je posebna stvar i kroz očinstvo sam upoznao novog sebe. Roditeljstvo je generalno imalo velikog utjecaja na moj život, ne samo na njegovu profesionalnu stranu. Živimo i djelujemo u svijetu gdje te roditeljstvo određuje. Ljudi to interpretiraju kako im odgovara. Neki pozitivno, a neki negativno. Nekima vrijediš više nekima manje. Smatram da mi profesionalni život, kao muškarcu, puno manje pati nego što pati ženama. To je veliki problem društva.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Kako vidite razvoj svoje karijere u narednim godinama i koje ciljeve želite postići?

Svi za sebe želimo velike stvari pa tako i ja. Želim da napredujem u svakom pogledu, da puno sviram i pjevam, da snimim puno pjesama koje će publika voljeti, da sudjelujem u projektima koji će mi biti izazov. Već sad pripremam jedno glazbeno iznenađenje kojim ću vas vratiti u prošlost i jako se tome veselim.

Što biste savjetovali mladim glazbenicima koji tek počinju svoju karijeru?

Danas je teško davati savjete ljudima u bilo kojoj profesiji. Svi mi mislimo da najbolje znamo i najbolje učimo na sistemu pokušaj-pogreška. Glazbenici i mladi ljudi pogotovo ne vole slušati savjete drugih zato neću pametovati. Svatko sebe najbolje poznaje. Mogu samo sugerirati da se ne ograničavaju. Neka se razvijaju u kojem god smjeru ih interes i talent vode. Strpljenje je ključ.

