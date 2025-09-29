'Roditeljstvo me promijenilo': Saša Lozar iskreno o očinstvu i karijeri
Pjevač otvoreno o inspiraciji, izazovima i planovima
Saša Lozar (45) jedan je od najprepoznatljivijih domaćih pjevača, čija je karijera počela još početkom 2000-ih, a od tada se neprestano razvija i prilagođava vremenu. U razgovoru za Net.hr otkrio je inspiraciju iza svoje nove pjesme “S nama sve počinje”, govorio o svojim glazbenim uzorima, iskustvu s radija, ali i o tome koliko ga roditeljstvo oblikuje kao osobu i umjetnika.
Što je inspiriralo Vašu najnoviju pjesmu ‘S nama sve počinje’ i koja se poruka krije iza nje?
Inspiracija za ovu pjesmu je bila ljeto, ritam i chillanje. Avantura kojoj se bez razmišljanja prepuštaš. Tu se krije i poruka pjesme. Podsjetnik da hrabrost i spontanost ponekad mogu rezultirati super stvarima.
Koji su Vam glazbeni uzori i kako su utjecali na Vaš stil kroz godine?
Moji se uzori nisu mijenjali od mladosti. To su George MIchael, Prince, Oliver... Oduvijek sam volio soul i plesnu glazbu i to me je najviše oblikovalo kao glazbenika. Zapravo kao klinac sam gutao sve žanrove, strane i domaće glazbenike, slušao sve kazete do kojih sam se dočepao. Potičem iz obitelji glazbenika i svaka kazeta koja je u 80ima i 90ima izašla je morala biti moja.
Kako se Vaš glazbeni izričaj promijenio kroz godine? Što danas tražite u pjesmi, a što ste tražili prije?
To se nije puno mijenjalo. Uvijek tražim sebe u pjesmi, tražim neki catch ili uholažu, nešto pamtljivo u melodiji ili tekstu. Moj team s kojim surađujem je sličnog glazbenog ukusa i to je uvijek grupni projekt i dogovor. To su ljudi koji od mojih početaka sudjeluju u svakoj odluci. Kao vokalistu također mi je jako važna interpretacija i tog trena kad u pjesmi čujem sebe znam da je prava.
Koja Vam je pjesma do sada najdraža za izvođenje uživo i zašto?
Jako volim pjevati Tvoj Dio Neba zbog emocija koje me preplave dok ju izvodim. Volim pjesme San i Budi. Tajno i 365 su također na popisu jer se zajedno s publikom rasplešem do kraja.
Koji je najveći izazov s kojim ste se suočili kao solo izvođač nakon raspada benda?
Kontinuitet. To je uvijek izazov. Ustrajnost i objektivnost. Ne izgubiti vjeru u sebe.
Kako Vam iskustvo radijskog voditelja pomaže u glazbenoj karijeri?
Pomaže mi u kontaktu s publikom. Volim se zapričati s ljudima i slušati njihove priče, dati im na važnosti. Radio me otvorio prema ljudima, postao sam elokventniji.
Biste li rekli da Vam je draži rad na radiju ili televiziji?
Nema tu odluke ni izbora. Područje u kojem ja djelujem je zabava, showbizz. Smatram se zabavljačem i svejedno mi je gdje to radim. Na radiju, televiziji ili pozornici.
Što biste rekli da su najbolji savjeti koje ste dobili kroz godine vezani za nastup i opuštenost pred publikom, bilo to na radiju, televiziji ili glazbenom nastupu?
Nema tu pravila niti univerzalnog savjeta. Kad je dobar koncert i ima publike onda si super opušten i svirka je genijalna, a kad nema publike onda je borba. Tu ti ne pomaže ni jedan savjet. Onda se trga i čupa. Ponekad se i u tim uvjetima uspije napraviti dobar štimung a onda se ti koncerti pamte.
Prije nekoliko mjeseci ste gostovali u emisiji "Mala pitanja velikih ljudi" gdje ste iskreno govorili o roditeljstvu. Kako Vam roditeljstvo utječe na Vaš profesionalni život?
Uvijek sam iskren po pitanju roditeljstva. To je posebna stvar i kroz očinstvo sam upoznao novog sebe. Roditeljstvo je generalno imalo velikog utjecaja na moj život, ne samo na njegovu profesionalnu stranu. Živimo i djelujemo u svijetu gdje te roditeljstvo određuje. Ljudi to interpretiraju kako im odgovara. Neki pozitivno, a neki negativno. Nekima vrijediš više nekima manje. Smatram da mi profesionalni život, kao muškarcu, puno manje pati nego što pati ženama. To je veliki problem društva.
Kako vidite razvoj svoje karijere u narednim godinama i koje ciljeve želite postići?
Svi za sebe želimo velike stvari pa tako i ja. Želim da napredujem u svakom pogledu, da puno sviram i pjevam, da snimim puno pjesama koje će publika voljeti, da sudjelujem u projektima koji će mi biti izazov. Već sad pripremam jedno glazbeno iznenađenje kojim ću vas vratiti u prošlost i jako se tome veselim.
Što biste savjetovali mladim glazbenicima koji tek počinju svoju karijeru?
Danas je teško davati savjete ljudima u bilo kojoj profesiji. Svi mi mislimo da najbolje znamo i najbolje učimo na sistemu pokušaj-pogreška. Glazbenici i mladi ljudi pogotovo ne vole slušati savjete drugih zato neću pametovati. Svatko sebe najbolje poznaje. Mogu samo sugerirati da se ne ograničavaju. Neka se razvijaju u kojem god smjeru ih interes i talent vode. Strpljenje je ključ.
POGLEDAJTE VIDEO: Požar na Kaptolu, sve je bilo puno gustog dima