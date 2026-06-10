Arheološki muzej obilježava 180 godina: Lapidarij postaje mjesto susreta, kulture i prirode

Više od 200 ljudi stiglo je u Lapidarij Arheološkog muzeja u Zagrebu na proslavu njegova 180. rođendana.

Nakon što je voditeljica projekta i kustosica Muzeja Ana Solter podsjetila kako je riječ o jednoj od najstarijih kulturnih institucija u Hrvatskoj te Muzeju poželjela još bezbroj godina uspješnog rada, okupljeni su uživali u dnevnom koncertu benda Ki Klop u sklopu otvorenja projekta Predah u Lapidariju.

Ovaj rijetko ugodan događaj u samom centru Zagreba samo je nagovijestio kako će izgledati naredni dani u unutarnjem dvorištu Muzeja. Očekuju se brojne radionice koje pokrivaju širok dijapazon tema - od stare povijesti, preko umjetničkih sadržaja, do jednog od ključnih ciljeva Predaha: botaničkih radionica s ciljem osvještavanja građana o važnosti oprašivanja i oprašivača.

U skladu s time u Lapidariju su zasađena brojne bilje i nova stabla, a čak i ako ne dolazite na radionice, prostor ćete moći posjećivati tijekom cijelog ljeta i dijela jeseni jer će ostati otvoren do 15. listopada, kako kažu organizatori projekta Predah, kao zelena oaza za bijeg od gradske vrućine i vreve.

Cijeli projekt u Muzeju su nazvali poklonom gradu Zagrebu, njegovim građanima i gostima, a svi koji su jučer stigli na otvorenje mogli su se iz prve ruke uvjeriti da su pokloni koje Muzej daje upravo one vrste koje se ne prosljeđuju dalje. Ako jučer niste stigli na otvorenje, još jedno večernje druženje održat će se 18. lipnja, kada će biti predstavljen i novi broj magazina Vert, koji nećete moći ispustiti iz ruku.

Cijeli program sa svim radionicama objavljen je na stranicama Muzeja, a uključuje jutarnji sat joge koji poziva na usporavanje i povezivanje sa sobom i prostorom Lapidarija. Održat će se i nekoliko radionica za djecu, među njima i radionica izrade modela pčela kroz koju djeca uče o važnosti oprašivača. No poziv na radionice otvoren je i za odrasle pa će svi zainteresirani kroz radionicu prirodnog bojadisanja istraživati biljna bojila i osmisliti prapovijesnu odjeću inspiriranu prirodom i baštinom.

Program donosi i sadržaje za ljubitelje povijesti: kroz radionicu „Antički rituali ljepote i slavlja“ otkrit će se zanimljivosti iz svakodnevice antičkog svijeta - od biljaka koje su Rimljani koristili u njezi i liječenju do simbolike lovora kao znaka pobjede.

Za sve radionice, zbog ograničenog broja sudionika, obavezna je prethodna prijava na mail adresu [email protected]. Radionice se ne naplaćuju.

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