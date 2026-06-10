Sve veći interes: Dani medijske pismenosti okupili više od 34 tisuće sudionika

Deveti Dani medijske pismenosti, posvećeni empatiji u digitalnom okruženju, okupili su više od 34 tisuće djece, mladih i obrazovnih djelatnika diljem Hrvatske, potvrđujući sve veći interes, ali i potrebu za sustavnim ulaganjem i razvojem medijske pismenosti kod djece, mladih i odraslih.

U sklopu 9. Dana medijske pismenosti održano je 686 događanja s ukupno 2144 radionice, predavanja, projekcije i panel-rasprava. Program je realiziralo više od 1200 odgojitelja, učitelja, nastavnika i knjižničara u 440 škola i vrtića diljem zemlje.

Predstavljen je novi obrazovni materijal ''Empatija u digitalnom okruženju“, koji obrazovnim djelatnicima pruža konkretne alate za rad s djecom i mladima - od vrtićke dobi do srednjih škola.

Objavljeno je i dopunjeno izdanje brošure o dezinformacijama. Adaptirana su i dva animirana filma – Medijski strahovi i Prvi mobitel, namijenjeni radu s najmlađima. Na portalu medijskapismenost.hr sada je dostupno 76 obrazovnih materijala – od brošura za provedbu radionica, videa do kvizova.

Filmski natječaj ''Promijeni priču - klikni za empatiju“ u organizaciji Agencije za medije, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Hrvatskog filmskog saveza i Pulskog filmskog festivala, ove je godine zabilježio rekordan odaziv s 97 pristiglih filmova i videoradova. Pobjednici u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj kategoriji bit će proglašeni 10. srpnja u sklopu popratnog programa Pulskog filmskog festivala.

Dani medijske pismenosti iz godine u godinu potvrđuju svoju važnu ulogu u jačanju kritičkog mišljenja, odgovornog ponašanja i međusobnog razumijevanja u digitalnom prostoru. U vremenu kada online komunikacija snažno oblikuje odnose među mladima, razvoj empatije postaje temelj za sigurnije i uključivije digitalno okruženje.

Dane medijske pismenosti organiziraju Agencija za medije i UNICEF pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

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