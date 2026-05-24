Insajder iz TikToka savjetuje roditelje kako zaštititi djecu: 'Slijedite ove korake'

TikTok je postao nezaobilazan dio digitalnog života mnogih tinejdžera, no s popularnošću te društvene mreže sve su brojnije i brige roditelja zbog sigurnosti djece na internetu. Kako bi im pomogao, stručnjak iz TikToka otkriva kako iskoristiti alate za roditeljski nadzor i osigurati da iskustvo korištenja aplikacije bude što sigurnije.

Valiant Richey, globalni voditelj partnerstva za povjerenje i sigurnost u TikToku, sudjelovao je u stvaranju opcije "Obiteljsko povezivanje" (Family Pairing). U ekskluzivnom razgovoru za The Sun, Richey je detaljno objasnio gdje tražiti ključne postavke i kako ih prilagoditi za zaštitu djece.

Kako započeti s roditeljskim nadzorom

Mnogi roditelji osjećaju se preplavljeno idejom da moraju sami shvatiti sve zamke ove popularne aplikacije. Međutim, Richey ističe da ne moraju kretati od nule.

"Roditelji će se iznenaditi kad saznaju da računi tinejdžera na TikToku imaju više od 50 unaprijed postavljenih sigurnosnih i privatnih značajki koje su automatski uključene kako bi njihovo iskustvo bilo primjereno dobi", objasnio je. Primjerice, tinejdžeri mlađi od 16 godina nemaju pristup funkciji izravnih poruka, dok su profili svih korisnika mlađih od 18 godina automatski postavljeni kao privatni.

Za one koji žele aktivniju ulogu, TikTok je razvio alat "Obiteljsko povezivanje". "Ova opcija omogućuje roditeljima da povežu svoj TikTok račun s računom svog tinejdžera kako bi mogli upravljati postavkama sadržaja, privatnosti i vremena provedenog na aplikaciji", dodao je Richey.

Postavljanje ''Obiteljskog povezivanja'' u nekoliko koraka

Aktivacija ove korisne funkcije vrlo je jednostavna. U aplikaciji TikTok idite na svoj "Profil" u donjem desnom kutu. Zatim dodirnite ikonu izbornika (tri crtice) gore desno i odaberite "Postavke i privatnost". Pronađite opciju "Obiteljsko povezivanje" i slijedite upute. Morat ćete odabrati opciju "Roditelj", nakon čega će vam aplikacija ponuditi QR kod. Vaš tinejdžer treba na svom uređaju ponoviti iste korake, odabrati opciju "Tinejdžer" i skenirati vaš kod kako bi se računi povezali.

Jednom kada su računi povezani, roditelji dobivaju pristup nizu alata. Mogu prilagoditi ograničenja vremena pred ekranom, ograničiti tko može komentirati videozapise tinejdžera, pa čak i blokirati druge račune u njihovo ime. Najnovija ažuriranja omogućuju roditeljima i uvid u to koga njihovo dijete prati, tko prati njega te popis blokiranih profila.

Upravljanje vremenom i borba protiv ovisnosti

Prekomjerno korištenje društvenih mreža sve je veći problem, a stručnjaci upozoravaju da se povezuje s anksioznošću, depresijom i ovisničkim ponašanjem kod mladih. Kako bi pomogao u razvijanju zdravih digitalnih navika, TikTok je automatski postavio ograničenje od 60 minuta na dan za sve korisnike mlađe od 18 godina.

Kroz Obiteljsko povezivanje, roditelji imaju dodatne alate. Jedan od njih je "Time Away", koji omogućuje potpuno blokiranje pristupa aplikaciji u određenim razdobljima, primjerice tijekom nastave ili noću. "Kao otac tinejdžera, smatram ovu značajku izuzetno korisnom za zaštitu vremena za učenje ili obiteljskog druženja", rekao je Richey.

Roditelji također mogu pratiti sažetke o vremenu koje njihov tinejdžer provodi na TikToku, što im daje bolji uvid u njegove navike i otvara prostor za razgovor.

Kontrola interakcije i zaštita od opasnosti

Jedna od najvećih briga roditelja je s kim njihova djeca komuniciraju online i kakvom su sadržaju izložena. Opasni viralni izazovi i neprimjereni videozapisi predstavljaju stvaran rizik. Zbog toga su profili mlađih od 18 godina privatni, što ograničava tko ih može pratiti i vidjeti njihov sadržaj. Sadržaj koji objave korisnici mlađi od 16 godina ne može se preuzimati i neće biti preporučen nepoznatim osobama.

Roditelji kroz Obiteljsko povezivanje mogu dodatno filtrirati sadržaj koristeći "Ograničeni način rada" (Restricted Mode) i upravljati postavkama privatnosti. Uvid u mrežu djetetovih kontakata omogućuje im da pokrenu važne razgovore o tome s kime komuniciraju i kako prepoznati potencijalne rizike.

Najvažniji savjet: Razgovarajte s djecom

Iako su tehnički alati korisni, Richey naglašava da oni ne mogu zamijeniti otvorenu komunikaciju. "Svaki roditelj ima svoj pristup, ali važno je biti aktivan u usmjeravanju djece kroz online svijet. Redovito razgovarajte o tome što rade na internetu i zajedno postavite granice", savjetuje.

Njegova ključna poruka roditeljima je: "Upoznajte pravila, koristite alate". Potiče ih da se ne boje sami isprobati platformu. "Pitajte svoje tinejdžere što ih je danas nasmijalo ili koga vole pratiti. Pokažite znatiželju za njihov digitalni svijet. To je sjajan način za početak razgovora i izgradnju povjerenja", zaključuje Richey. U konačnici, kombinacija roditeljskog nadzora i iskrenog dijaloga najbolji je put prema sigurnom i pozitivnom digitalnom iskustvu.

