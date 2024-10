Digitalni forenzičar za Net.hr: 'Djeca se već u ovoj dobi susreću s time, evo što vam je činiti'

Jeste li digitalno pismeni? Jesu li i vaša djeca digitalno pismena? Znate li uopće što podrazumijeva digitalna pismenost? Digitalno pismena osoba posjeduje sposobnost pronalaženja, analize, (pr)ocjene, upotrebe i stvaranja sadržaja korištenjem tehnologije i interneta. Današnji život svakako podrazumijeva potrebu za digitalnom pismenosti, tehnologija kojom smo okruženi svakog dana sve brže napreduje i razvija se. Kompetencija na tom području svakako je nužna za kvalitetno praćenje napretka na poslu, školovanju, ali i za društveni život. Unatoč tome, prema nekim pokazateljima tek je svaka druga osoba u Hrvatskoj na odgovarajući način digitalno pismena. No, što je s djecom?

''Nisam upoznat da raspolažemo s detaljnim podacima o digitalnoj pismenosti kod djece. Ono što znam da postoji je Digital Economy and Society Indeks izvještaj, ali on se izrađuje za osobe starije od 16 godina. Po njemu je Hrvatska za osnovne digitalne vještine tek na 17. mjestu s 55.56 posto, dok je na prvom mjestu Nizozemska s 82,7 posto. Generalno prema grafu nismo toliko loši, ali prema mom iskustvu i onom što vidimo po školama i kao roditelj, rekao bih da su djeca dosta digitalno pismena, štoviše često i više od svojih roditelja'', kaže za Net.hr Krešimir Hausknecht voditelj odjela digitalne forenzike, iz INsig2.

Djeca dobro digitalno pismena

Tu nailazimo na dodatan problem. ''Kako će roditelj učiti i voditi dijete kroz nešto u što se sam ne razumije? Osim toga, digitalna pismenost obuhvaća kategorije: pronalaženje informacija, komunikacija, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost i rješavanje problema. Prema mom mišljenju, djeca su jako visoko u svim segmentima osim sigurnosti, gdje mislim da su jako nisko, te da ni blizu nisu svjesni koje sve opasnosti postoje'', naglašava Hausknecht.

Sigurnost na internetu svakako je jako važan segment, vjerojatno i najvažniji, posebno izražen upravo kada su djeca u pitanju, jer opasnosti su brojne, od onih najbezazlenijih, do ozbiljnih vrsta nasilja čije žrtve mogu postati.

''Rekao bih da djecu danas prirodno privlači sve digitalno. TV, mobiteli, tableti, konzole za igru i sl. Kao i ostalo u životu, djeca neprestano gledaju kako to koriste svi oko njih pa onda krenu i sami iz znatiželje. Jednom kada krenu koristiti sve te tehnologije, prvu ulogu učitelja bi trebali odraditi roditelji. Tu sad opet dolazimo do pitanja koliko su pojedini roditelji vješti u korištenju tehnologija, tj. koliko sami znaju. Često se događa da djeca vrlo brzo preteknu roditelje u znanju i digitalnoj pismenosti. U ovoj ranoj predškolskoj dobi smatram da je jako bitno imati kontrolu nad sadržajem kojem djeca pristupaju i trebalo bi ga dosta ograničiti, i sadržajno i vremenski'', napominje ovaj stručnjak za digitalnu forenziku.

Smatra kako uz roditelje veliku ulogu u digitalnom opismenjavanju djece imaju odgajatelji u vrtićima, te nakon njih nastavnici, te sama škola kao institucija. ''Neki vrtići su napredniji pa uvode digitalne sadržaje kroz STEM učenje, dok drugi nemaju ništa. S početkom škole smatram da bi svi od prvog razreda trebali imati barem sat tjedno informatike kao obavezan predmet. Opet, u nekim školama je to već praksa dok u drugima to kreće tek od 2. razreda te generalno postoje jako velike razlike kako se pristupa djeci i na koji način ih se uvodi u digitalni svijet.''

Foto: Freepik

Što ranije uvođenje u digitalni svijet

Hausknecht kaže kako su udžbenici koje imamo dobri, ali kvalitete predmeta je kao takva upitna. Ona ovisi o znanju i pristupu pojedinog nastavnika, a tu, smatra on, imamo dosta velike varijacije. ''Ne bih htio nikoga uvrijediti, ali učitelj koji ima 50 i više godina i osnovno znanje, nije ni blizu adekvatan voditi djecu kroz svijet tehnologije. Mislim na teme poput rada na računalu, internet, sigurnost na internetu, socijalne mreže, forume, igrice, različite chat aplikacije poput Discorda i Telegrama npr., kripto valute… E sada će se netko možda zapitati jesu li djeci zaista potrebna znanja o svim tim malo naprednijim temama. Vjerujte mi, djeca već u četvrtom ili petom razredu itekako dolaze u susret s ovakvim stvarima i one ih zanimaju. Zato smatram da je jako važno što ranije uvođenje u digitalni svijet uz kvalitetne sadržaje.''

''Vjerojatno se puno roditelja neće složiti sa mnom, jer smatraju da to nisu uopće stvari kojima bi djeca mlađa od 12 godina trebala pristupati, ali moramo biti realni. Tehnologije su svugdje, izloženi smo im svaki dan i realno kada odrastu, će raditi s, ali i na njima'', zaključuje te dodaje kako je moguće da njegov stav proizlazi iz toga što dolazi iz IT svijeta kojim se bavi cijeli život, ali naglašava kako moramo biti svjesni da živimo u digitalnom svijetu.

''Tehnologija je svugdje oko nas i moramo ju prihvatiti. Tu je, neće nestati. Nema smisla pretvarati se da ne postoji internet, mobiteli, socijalne mreže i smatram da će djeca kad-tad doći do toga ma koliko god mi to eventualno zabranjivali. Ako samo jedno dijete u razredu ima, zna ili je vidjelo nešto, garantiram da će do kraja dana gotovo svi to znati i barem poželjeti isprobati. Mislim da je bolje da ih se u to uvede kako treba, nauči kako to razumno koristiti i osnove sigurnosti, kao i najvažnije kako kritički razmišljati'', naglašava Hausknecht.

Nije tajna kako na internetu ima svakojakih informacija, od kojih su neke i netočne, a važnost snalaženja u toj golemoj šumi, te učenje kako internet koristiti kao alat, kao i sve nove tehnologije izrazito je važna. ''Informacije su svuda oko nas, sve manje se oslanjamo na 'naučeno' znanje i sve provjeravamo, istražujemo i doznajemo na internetu, ali moramo znati kako razlikovati pravu informaciju te kako razviti vlastito mišljenje. Sve više je lažnih vijesti, namještenih članaka i videa, a djeca lako u sve to povjeruju. Nažalost, ponekad to može završiti i kobno. Zato je bolje biti s njima na tom putu, makar roditelji isto učili uz njih. Neke stvari treba braniti, neke dopustiti, ali mislim da je ključ povjerenje i komunikacija. Nažalost odrasli često nisu dovoljno educirani pa teško mogu kvalitetno prenijeti ovakva znanja. Pogotovo što se tiče sigurnosti pa se tu treba osloniti na kvalitetnu edukaciju u školama.''

Balans između digitalnog i stvarnog svijeta

Nije lako procijeniti kako se o ovoj temi obratiti djetetu u kojoj dobi. Posebno to nije lako manje digitalno pismenim roditeljima i nastavnicima. No, stručnjak za digitalnu forenziku tu ima nekoliko savjeta. ''Moguće je prilagoditi sadržaj dobi djeteta, rekao bih da to već i postoji. Trenutni su udžbenici i materijali dosta dobri. Predavanje i učenje kroz interaktivne igre je također zanimljivo. Znam jako puno primjera gdje su djeca bolje i lakše svladala strani jezik, matematiku ili samo pisanje uz pomoć tehnologije. Činjenica je da djeca raznih uzrasta dosta uče tako, stoga smatram da im treba odgovarajuće vodstvo. Naravno da mora postojati balans između digitalnog i stvarnog. Prilagodba materijala u digitalnom svijetu je zapravo dosta lagana jer kroz pitalice i uspješnost rješavanja zadataka, program samo može biti prilagođen za određenu dob djeteta.''

Foto: Freepik

Roditelji se često pitaju trebaju li, i kojim, društvenim mrežama ograničiti pristup svojoj djeci. Neki se služe aplikacijama za blokadu, neki ograničavaju pristup mobitelima, ali činjenica je da djeca prije ili kasnije, ako to zaista žele, pronađu način da naprave profile i krenu se služiti nekim društvenim mrežama koje njihovi roditelji ne bi odobrili. Treba li, stoga djeci, ograničavati pristup i kako. ''Volio bih reći da, ali to je zapravo nemoguće. Kada nekome nešto zabranite, onda to postaje još privlačnije. Osobno smatram da djeca ne bi trebala biti na društvenim mrežama, osim možda na nekim dijelovima YouTubea, ali uvijek će se dogoditi da neko dijete ima pristup ostalima, i htjeli mi to ili ne, sva će se djeca okupiti oko njega. Neprikladan sadržaj prisutan je gotovo svuda, ali jednako tako ima i dobrog sadržaja. Nemoguće je povući crtu gdje prestaje jedan, a počinje drugi. Ako zabranimo sve to nije dobro i nismo ništa napravili. E sad što napraviti, dozvoliti, nadzirati, paziti? Jako je teško odgovoriti na to pitanje'', zaključuje Krešimir Hausknecht.

No, zaključiti možemo kako se roditelji moraju digitalno opismenjavati, makar uz svoju djecu, ako ne samostalno, kako važnost tehnologije u današnjem društvu moramo prihvatiti da bi nam djeca bila digitalno pismena i sigurna u šumi informacija i mogućnosti, te kako isključive zabrane ne garantiraju uspjeh. Važno je razgovarati s djecom, iako neka istraživanja pokazuju kako to radimo svega sedam minuta na dan. Za izgradnju povjerenja, kod svega, pa tako i kod osiguravanja njihove sigurnosti u brzom digitalnom svijetu to svakako nije dovoljno.

