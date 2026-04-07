Skriva veliku priču: Ovo je jedan od najmanjih muzeja na svijetu, a nalazi se u Zagrebu

U Zagrebu, u jednoj od najpoznatijih povijesnih ulica, otvoren je The Witch of Grič – mali, ali konceptualno snažan muzej koji tematizira progone vještica i sudbine žena obilježenih optužbama za magiju.

Riječ je o intimnom prostoru koji kroz pažljivo odabrane predmete i atmosferu priziva razdoblja kada su strah i praznovjerje imali stvarne posljedice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posjetitelji ondje mogu vidjeti razne povijesne artefakte, ali i upečatljivu pergamenu s imenima žena optuženih za magijske zločine na Gradecu između 14. i 18. stoljeća.

Taj vizualni element dodatno naglašava osobnu dimenziju priče i daje glas onima koje je povijest često prešutjela.

Posebnu vrijednost postavi daje rijedak primjerak knjige Malleus Maleficarum iz 16. stoljeća, jednog od najpoznatijih priručnika za progon vještica, koji se danas ubraja među najvažnije eksponate muzeja.

Zanimljivo je i da suvenirnica slijedi minimalističku ideju muzeja – nudi samo jedan tip proizvoda, umjetničke skulpture vještica, pri čemu je svaki komad jedinstven.

Iako površinom skroman, ovaj muzej donosi snažnu priču o dijelu zagrebačke prošlosti, spajajući povijest, umjetnost i kritički pogled na društvene fenomene koji su oblikovali sudbine brojnih ljudi.

POGLEDAJTE GALERIJU

