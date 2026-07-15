Kad sunce prži, legice znaju kamo: One su se rashladile na omiljenoj Copacabani

Novouređena Copacabana iz dana u dan privlači sve veći broj posjetitelja, a legice su i ovoga puta pokazale da dobro znaju gdje se traži spas od ljetnih vrućina. Omiljeno osječko kupalište ovoga je ljeta ponovno postalo nezaobilazna destinacija za osvježenje, druženje i uživanje na suncu.

Četiri bazena tijekom dana bila su ispunjena kupačima svih generacija, dok je veliki tobogan ponovno bio jedna od glavnih atrakcija za najmlađe, ali i one nešto starije koji nisu odoljeli malo adrenalina.

Kako je izgledao još jedan pravi ljetni dan na osječkoj Copacabani, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju donosi SiB.net.hr