Koliko može zaraditi booker na Jadranu? Barata se iznenađujuće visokim ciframa

S dolaskom toplijih dana i približavanjem turističke sezone, mnogi razmišljaju o sezonskim poslovima na obali. Jedan od najvidljivijih, ali i najkontroverznijih poslova jest onaj "bookera" - osobe koja na šetnicama i u lukama prodaje izlete turistima.

No, koliko je taj posao zaista isplativ i zahtjevan? Jedna objava na hrvatskom Redditu pokrenula je živu raspravu i otkrila da zarada može doseći i vrtoglave iznose, ali i da posao ima svoju tamnu stranu.

Korisnik Reddita postavio je pitanje o iskustvima rada kao booker, zanimajući se prvenstveno za zaradu i zahtjevnost posla. Odgovori koji su uslijedili oslikali su posao pun kontrasta, od "najgoreg posla koji sam imao" do prilike za zaradu koja se rijetko viđa u sezonskim poslovima.

I do 40.000 eura po sezoni

Komentar koji je izazvao najviše pažnje stigao je od korisnika koji tvrdi da godinama radi ovaj posao u Dubrovniku. Prema njegovim riječima, mjesečni prosjek zarade iznosi mu oko 6.500 eura, što po sezoni doseže impresivnih 40.000 eura. Iako je naglasio da zarada uvelike ovisi o lokaciji, njegova tvrdnja potaknula je mnoge da razmisle o potencijalu ovog posla. Drugi su korisnici potvrdili da su čuli slične priče o zaradi koja može premašiti i pet tisuća eura mjesečno.

Ključ uspjeha, kako navode iskusniji u raspravi, leži u proviziji. Jedan je komentator detaljno opisao strukturu zarade: na izletu koji košta 50 eura, booker može dobiti proviziju od oko 15 eura, što je nešto manje od 30 posto. "Posao je praktički cjelodnevni, od jutra do (kasno) navečer", objasnio je, dodajući da su za uspjeh ključni znanje stranih jezika, dobra "spika" i prodajne vještine.

Posao koji nije za svakoga

Ipak, iza primamljivih brojki krije se posao koji zahtijeva mnogo više od pukog stajanja na suncu. Komentatori su se složili da je potrebna karizma i proaktivnost. Jedan je korisnik istaknuo kako u tom poslu bolje prolaze žene, što je izazvalo raspravu o seksizmu, no većina se složila da turisti češće pozitivno reagiraju na ženski pristup.

S druge strane, nisu sva iskustva pozitivna. Jedan je korisnik kratko poručio da mu je to bio "najgori posao koji je imao", dok je drugi s nostalgijom napisao: "Radio u srednjoj po sezoni. Nikad u životu nisam bio tako bogat. Danas nemam želuca za to."

Ovi komentari ukazuju na visoku razinu stresa i pritiska koji dolaze s poslom koji se temelji na direktnoj prodaji i često zahtijeva cjelodnevni angažman po najvećim gužvama i vrućinama.

Kontekst u kojem bookeri danas rade također se mijenja. Nedavne izmjene zakona sve više reguliraju "uličnu prodaju" izleta kako bi se smanjile gužve, a agencije se okreću modernim rješenjima poput AI chatbota i QR kodova za prodaju standardnih tura. To znači da se uloga čovjeka-bookera sve više seli prema prodaji luksuznih i personaliziranih izleta, gdje je "priča" jednako važna kao i sama usluga.

Unatoč svemu, potražnja za dobrim prodavačima i dalje postoji, što potvrđuju i oglasi za posao koji za iskusne bookere nude plaće i do tri tisuće eura uz osiguran smještaj.

POGLEDAJTE GALERIJU

