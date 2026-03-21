Iz Amerike, Nizozemske i Finske dom su pronašli u Hrvatskoj: 'Nadmašilo je naša očekivanja'

Sve više stranaca odlučuje započeti novi život u Hrvatskoj, privučeni prekrasnim krajolicima, blagom mediteranskom klimom i opuštenijim načinom života. Među njima su umirovljeni Finac Jari Hälvä, nizozemski bračni par Tessa Kuiten – Van den Berg i Bjorn te Amerikanci Anita i Chris Wickers kao i Benjamin Dean Johnston koji su se skrasili na Jadranu.

Dok neki traže mir i sigurnost u mirovini ili idealno mjesto za obiteljski život, drugi otkrivaju veze s korijenima za koje nisu ni znali da postoje. Svaka od ovih priča pokazuje različite razloge za preseljenje, ali i izazove prilagodbe novoj kulturi i običajima. Toplina i gostoljubivost lokalnog stanovništva brzo su im pomogli da se osjećaju kao kod kuće, čak i daleko od svoje domovine. Mnogi koji su se preselili, ističu kako ih Hrvatska nadahnjuje te im pruža osjećaj slobode, zadovoljstva, ali i sigurnosti.

Ovi stranci su za Net.hr ispričali zašto su se preselili u Hrvatsku, kako su se prilagodili i čime se ovdje bave.

Foto: Privatna arhiva

Umirovljeni Finac sreću je pronašao u Dalmaciji

Jari Hälvä (66) iz Finske se preselio u Kaštel Stari 2016. godine, nakon što je zbog bolesti morao u raniju mirovinu. Prodao je nekretninu u domovini, povoljno kupio automobil i krenuo u novi život.

"Gledajući unatrag, jasno je da sam Hrvatsku i Kaštel Stari odabrao sasvim slučajno. Da mi prijatelj nije spomenuo Hrvatsku, vjerojatno mi nikada ne bi pala na pamet kao zemlja za preseljenje. Nikada nisam bio u Hrvatskoj i nisam znao gotovo ništa o njoj, ali sve se nekako posložilo. Pronašao sam stan u Kaštel Starom, iznenađujuće lako prodao skromnu imovinu u Finskoj, kupio najjeftiniji mogući automobil – platio sam ga 300 eura – spakirao nekoliko stvari i krenuo u svoju novu domovinu", prisjeća se ovaj umirovljenik.

Jari tvrdi kako je promjena bila brza, ali uspješna te da nikada nije požalio. Danas vodi ture finskih grupa po Balkanu i uživa u dalmatinskom načinu života. "Ovdje sam sretan već gotovo deset godina. Navikao sam na skandinavsku točnost pa mi je u početku bilo teško prihvatiti da se stvari ne odvijaju uvijek prema dogovoru. Danas i sam živim dalmatinskim stilom: pomalo. Nemojte me čekati točno na vrijeme. Uvijek ima sutra", dodaje, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Nizozemski bračni par u Istri kupio kuću

Tessa Kuiten – Van den Berg (38) se iz Nizozemske preselila u Hrvatsku sa suprugom Bjornom (39) i njihova dva psa Greetje i Teuntje. Godinama su posjećivali Hrvatsku koja ih je osvojila na prvu pa je odluka o preseljenju došla prirodno. Nakon što su prvih nekoliko mjeseci živjeli u malom istarskom mjestu Bale kod Rovinja, u ožujku su se preseliti u Pomer, gdje su kupili kuću.

Posljednjih deset godina dolazili su u Hrvatsku, a prije tri godine su se ovdje i vjenčali. "Svaki put smo se osjećali kao da dolazimo kući pa smo pomislili zašto ne bismo živjeli ovdje ako se tako dobro osjećamo. Kad smo došli u Bale, odmah smo znali da je to mjesto u kojem želimo biti prvih nekoliko mjeseci. Nakon što smo se preselili u Bale, pogledali smo otprilike 50 kuća. Kada smo vidjeli ovu kuću u Pomeru, među maslinama, samo 600 metara od mora, znali smo da je to upravo ono što smo tražili. Ima veliko zemljište, volimo biti vani i provoditi vrijeme sa psima, a kuća ima i nekoliko stabala limuna i naranči. Mogu imati vlastiti vrt, a budući da kuća nudi mogućnost izgradnje pet apartmana, možemo raditi i živjeti na istoj lokaciji", objašnjava Tessa.

Tessa ističe kako su Hrvati, a posebno Istrani, vrlo gostoljubivi i spremni pomoći. "Dobrodošlica koju smo ovdje doživjeli nadmašila je sva naša očekivanja. Nizozemci i Hrvati su donekle slični po svojoj izravnosti, no razina gostoljubivosti i ljubaznosti koju smo osjetili u Hrvatskoj je nešto što bi Nizozemci trebali naučiti", priznaje. Cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Amerikanka saznala da ima hrvatske korijene

Kad su supružnici Anita (61) i Chris Wickers (59) iz Amerike tijekom pandemije prvi put posjetili Hrvatsku, odmah su se zaljubili u zemlju, no nisu očekivali da Anitu za ove krajeve veže obiteljska povijest.

Tijekom odmora prije pandemije COVID-a Anita i Chris otputovali su u Dubrovnik, no obična vožnja od zračne luke postala je zapravo sudbonosan susret za njih.

"Taksist se iznenada okrenuo i pitao me odakle je moja obitelj u Hrvatskoj. Nasmijala sam se i rekla mu da nisam Hrvatica, ali on me pogledao i rekao: 'Jesi. Vidim ti to na licu. Tvoji su sa sjevera", prisjeća se Anita.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istraživanjem rodoslovlja i DNK analizom otkrila je da je njezin pradjed Josip rođen u Zlobinu, malom selu na sjeveru Hrvatske, a u Ameriku je otišao u potrazi za boljim životom. Anita danas ima hrvatsko državljanstvo i sa suprugom živi u Poreču. Cijelu priču pročitajte ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Amerikanca je rat doveo u Hrvatsku

Benjamin Dean Johnston (54) prvi put je stigao na područje bivše Jugoslavije kao vojnik početkom 1990-ih, a danas vodi hostel, bar i restoran u malom dalmatinskom mjestu.

"Dug niz godina bio sam vojnik – službu sam započeo 1992. godine. Bio sam stacioniran u Tuzli u Bosni i Hercegovini, a tijekom rata često smo nadlijetali Hrvatsku. Nakon izlaska iz vojske 2001. godine kupio sam kuću u malom mjestu Marušići, nedaleko od Omiša. Poslije vojne karijere radio sam kao civilni ugovorni suradnik na Bliskom istoku te sudjelovao u još jednoj misiji. Potom sam se zaposlio u naftnoj industriji kako bih zaradio dovoljno novca za obnovu kuće koju sam kupio. To, zapravo, nije bio dom, nego gola betonska konstrukcija – bez struje, vode, prozora i vrata, potpuno prazna", kaže Benjamin.

Od ratnih nadlijetanja, vojnih misija i naftne industrije do obnove stare betonske kuće, danas uživa u sporijem ritmu života.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"U Hrvatsku sam se zaljubio još prije više od 20 godina jer me podsjećala na Teksas. Imala je pomalo buntovnički, gotovo 'odmetnički' duh, ali bez poreza na nekretnine. Policijski automobil rijetko se mogao vidjeti, a kriminal je bio gotovo nepoznanica", objašnjava Benjamin, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

POGLEDAJTE GALERIJU

