Fenomen koji zabrinjava: 'Trebamo stvoriti uvjete da ljudi ostvare željeni broj djece'

Podaci iz Sjedinjenih Američkih Država ukazuju na zanimljiv demografski trend: unatoč općem padu stope nataliteta, starije žene rađaju više djece nego prije. Analiza Američkog ureda za popis stanovništva pokazuje da se sve veći broj žena odlučuje na majčinstvo u kasnim 40-ima, što je u suprotnosti s trendovima zabilježenim u svim ostalim dobnim skupinama.

SAD se, poput mnogih razvijenih zemalja, suočava s dugoročnim padom broja novorođenih, što izaziva zabrinutost oko sposobnosti budućih generacija da podrže starenje populacije. Međutim, najnoviji podaci otkrivaju značajnu promjenu u tome tko ima djecu. Stopa nataliteta među tinejdžericama i mlađim ženama je u padu, dok se sve veći broj žena u starijoj dobi odlučuje postati majkama, piše Newsweek.

Ova promjena naglašava evoluirajuće društvene stavove prema planiranju obitelji, prioritetima u karijeri i reproduktivnoj autonomiji, skrećući pozornost na prilike i izazove s kojima se obitelji danas suočavaju.

Mlađe generacije sve više odgađaju roditeljstvo

Podaci jasno pokazuju da je udio žena bez djece u mlađim dobnim skupinama značajno porastao u posljednjem desetljeću.

U dobnoj skupini od 20 do 24 godine, 85 posto žena u 2024. godini bilo je bez djece, što je porast u odnosu na 75 posto zabilježenih deset godina ranije. Među ženama u dobi od 25 do 29 godina, udio onih bez djece povećao se s približno 50 posto u 2014. na 63 posto u 2024. godini. Sličan trend zabilježen je i među ženama od 30 do 34 godine, gdje je udio bez djece porastao s 29 na 40 posto u istom razdoblju.

Američki ured za popis stanovništva navodi kako ovi podaci odražavaju činjenicu da mladi danas daju prednost ekonomskoj sigurnosti nad osnivanjem obitelji, što je odraz rastućeg tereta troškova stanovanja, hrane, goriva i ostalih životnih potrepština.

Neočekivani porast majčinstva u kasnim 40-ima

Dok mlađe žene odgađaju majčinstvo, događa se suprotan trend u dobnoj skupini od 45 do 50 godina. Prema istraživanju, prošle je godine 14,9 posto žena u toj dobi bilo bez djece. To predstavlja značajan pad u odnosu na 2014. godinu, kada je taj postotak iznosio 16,7 posto.

"Ovo pokazuje da je više žena imalo djecu kako su ulazile u svoje kasne 40.", navode istraživači.

Ovaj fenomen je u skladu i s drastičnim padom tinejdžerskih trudnoća. Kako je izvijestio Newsweek, broj poroda kod tinejdžerica u Americi pao je više od četiri puta od 1975. do danas, što ukazuje na duboke kulturne i društvene promjene.

Društveni razlozi za promjenu trendova

Stručnjaci smatraju da je mogućnost izbora ključna za razumijevanje ovih promjena. Margaret Anne McConnell, profesorica globalne zdravstvene ekonomije, izjavila je: "Svaki put kada vidimo da ljudi mogu donositi odluke o plodnosti koje odgovaraju njihovoj obitelji, mislim da je to uspjeh. Smatram da je i odabir da se djeca imaju kasnije u životu također uspjeh. Kao društvo, trebali bismo stvoriti uvjete koji će ljudima omogućiti da ostvare željeni broj djece."

Claire Brindis, sudirektorica Nacionalnog istraživačkog centra za zdravlje adolescenata i mladih na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu, ističe važnost obrazovanja: "Pristup obrazovanju pokazao se kao snažan motivacijski čimbenik, budući da su mlade žene sve češće okružene uzorima – uključujući i vlastite majke – koje su unaprijedile svoj obrazovni status i koje od svojih kćeri očekuju da će postići još više, nadmašujući prepreke koje one same nisu uspjele prevladati."

Demografski stručnjaci i kreatori politika i dalje raspravljaju o najboljem odgovoru na ove promjene. Dok neke vlade uvode obiteljske politike poput dužeg roditeljskog dopusta i subvencioniranih vrtića, utjecaj na ukupnu plodnost ostaje ograničen. Fenomen kasnijeg majčinstva vjerojatno će se nastaviti jer žene sve više daju prednost obrazovanju, karijeri i financijskoj sigurnosti.

